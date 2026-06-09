Глибина понад 2000 метрів: де розташована найглибша печера у світі (фото)

Є два претенденти на звання найглибшої печери у світі, і вони розташовані в одному гірському масиві.

Печери можна зустріти по всьому світу, і вони йдуть глибоко в надра Землі. Але яка ж печера найглибша на Землі? Однозначного переможця немає, адже дві печери, розташовані в гірському масиві Арабіка в Абхазії (на території невизнаної Республіки Абхазія, згідно з адміністративним поділом Грузії — на території Абхазької Автономної Республіки), Західний Кавказ, постійно борються за це звання. Вони називаються печера Крубера (Вороняча) і печера Верьовкіна, пише Live Science.

Вчені часто оновлюють дані про глибину кожної з цих двох печер, а тому звання найглибшої печери світу періодично переходить від одного об'єкта до іншого. Поки що найглибшою печерою у світі вважається печера Крубера — її глибина 2224 метри. Поки що на другому місці перебуває печера Верьовкіна — її глибина 2212 метрів. Можливо, спелеологи зможуть з'ясувати, що остання печера глибша, або ж навпаки, що перша печера має ще більшу глибину.

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Печера Верьовкіна Фото: Wikipedia

Обидві печери розташовані в гірському масиві Арабіка. Тут переважає ландшафт, утворений вапняком приблизно від 163 до 100 мільйонів років тому. З часом вапняк відкладався шарами, а потім стискався під впливом тектонічних сил і перетворився на вертикальні скельні стіни.

Печера Крубера Фото: Wikipedia

Крізь таку породу вода може протікати досить легко. Вода проходить через тріщини, в кінцевому підсумку досягаючи рівня ґрунтових вод. У результаті утворюється глибока печера. Але цей процес триває мільйони років.

Обидві печери на Кавказі являють собою надзвичайно темні, вологі та холодні місця. Температура всередині печер у середньому становить 2-3 градуси Цельсія.

У таких умовах будь-які живі організми повинні адаптуватися, щоб вижити. У глибині печер живим істотам необхідно сповільнити метаболізм, щоб вони могли довгий час обходитися без їжі, адже там дуже мало поживних речовин. У більшості тварин, що живуть на таких глибинах, відсутня пігментація та очі. У них також є довгі кінцівки та вусики, які допомагають їм пересуватися в темряві та відчувати вібрації повітря всередині печери.

Plutomurus ortobalaganensis Фото: Wikipedia

Наприклад, у печері Крубера на глибині 1980 метрів живе безкрила комаха, відома як коллембола. Ця шестинога комаха, що отримала назву Plutomurus ortobalaganensis, харчується грибами і органічними речовинами, що розкладаються. З моменту відкриття у 2010 році комаха, як і раніше, утримує рекорд як найглибша відома наземна тварина.

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