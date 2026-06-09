На Чемпіонаті світу з футболу 2026 на гравців чекає сюрприз: що не так із новим м'ячем (фото)

Як показало дослідження фізиків, новий футбольний м'яч, створений Adidas, може летіти не так далеко, як хотілося б футболістам.

Багато що змінилося в майбутньому Чемпіонаті світу з футболу 2026 року, який відбудеться з 11 червня по 19 липня. У ньому візьме участь більше команд, ніж будь-коли раніше — 48 збірних. Це перший чемпіонат, який пройде в трьох різних країнах — США, Мексика і Канада. Футболісти, як і під час минулих чемпіонатів, використовуватимуть оновлений футбольний м'яч. Група вчених, яка останні 20 років вивчала фізику м'ячів Чемпіонатів світу з футболу, знайшла недолік у поведінці нового м'яча Trionda, створеного Adidas. Хоча він у деяких аспектах перевершує попередні моделі, удар на далекі дистанції може не призвести до далекого польоту м'яча, пише MIT Technology Review.

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Група фізиків з 2006 року вивчає м'ячі Чемпіонатів світу з футболу. Увесь цей час вони стежили за трансформаціями цих м'ячів, оскільки компанія Adidas випускала м'ячі з різною текстурою поверхні та змінами в дизайні, які можуть впливати на ігровий процес.

Раніше вчені виявили, що, аналізуючи дані про траєкторію польоту м'яча, можна визначити його коефіцієнт аеродинамічного опору. Це число, що визначає опір повітря, який м'яч відчуває в польоті на заданій швидкості. Вчені проводили численні аналізи того, як змінюється поведінка м'яча для Чемпіонату світу з футболу з кожною новою конструкцією.

Експерименти фізиків показали, як коефіцієнт аеродинамічного опору змінюється зі швидкістю, після чого можна було зрозуміти загальну траєкторію польоту м'яча в повітрі.

М'ячі Чемпіонатів світу з футболу: Jabulani 2010 року, Brazuca 2014 року і Trionda 2026 року Фото: Magnestar

У 2010 році м'яч моделі Jabulani зазнав сильної критики з боку гравців, особливо воротарів, які заявили, що у нього оманлива траєкторія. У м'яча був недолік: він був занадто гладким. Хоча його коефіцієнт аеродинамічного опору був відносно низьким на високих швидкостях, щойно м'яч сповільнювався до певного рівня, коефіцієнт різко зростав, що призводило до швидкої втрати швидкості та поведінки, на яку скаржилися футболісти.

Цей різкий перехід, так звана криза аеродинамічного опору, відбувається на вищих швидкостях у більш гладких м'ячів, але з додаванням текстури, як-от шви й канавки, цього переходу можна уникнути доти, доки м'яч не досягне нижчих швидкостей. Це дає змогу м'ячу летіти далі і загалом поводитися більш передбачувано під час гри. Дослідження засвідчили, що подальші зміни дизайну м'ячів змогли змістити кризу аеродинамічного опору на нижчі швидкості.

Дослідження нового м'яча Trionda показало, що, хоча він відчуває кризу аеродинамічного опору на найнижчій швидкості з 2010 року, його коефіцієнт аеродинамічного опору вищий, ніж у інших м'ячів на високих швидкостях. Це означає, що, хоча найістотніші зміни відбуваються тільки тоді, коли м'яч рухається досить повільно, він все одно буде сповільнюватися швидше, ніж його попередники, на більш швидкій частині траєкторії польоту. Тому траєкторії дальніх ударів можуть бути на кілька метрів коротшими, кажуть учені. Простіше кажучи, під час ударів на довгі дистанції м'яч може летіти не так далеко, як розраховують гравці. І все ж науковці кажуть, що м'яч має більш передбачувану траєкторію польоту порівняно з попередниками.

На щастя, гравці Чемпіонату світу з футболу 2026 року вже мають бути знайомі з цим недоліком нового м'яча, адже вони отримали його для тренувань щонайменше кілька місяців тому.

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