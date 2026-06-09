На Чемпионате мира по футболу 2026 игроков ожидает сюрприз: что не так с новым мячом (фото)

Как показало исследование физиков, новый футбольный мяч, созданный Adidas, может лететь не так далеко, как хотелось бы футболистам.

Многое изменилось в предстоящем Чемпионате мира по футболу 2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля. В нем примет участие больше команд, чем когда-либо прежде – 48 сборных. Это первый чемпионат, который пройдет в трех разных странах – США, Мексика и Канада. Футболисты, как и во время прошлых чемпионатов, будут использовать обновленный футбольный мяч. Группа ученых, которая последние 20 лет изучала физику мячей Чемпионатов мира по футболу, нашла недостаток в поведении нового мяча Trionda, созданного Adidas. Хотя он в некоторых аспектах превосходит предыдущие модели, удар на дальние дистанции может не привести к далекому полету мяча, пишет MIT Technology Review.

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Группа физиков с 2006 года изучает мячи Чемпионатов мира по футболу. Все это время они следили за трансформациями эти мячей, поскольку компания Adidas выпускала мячи с различной текстурой поверхности и изменениям ив дизайне, которые могут влиять на игровой процесс.

Ранее ученые обнаружили, что, анализируя данные о траектории полета мяча, можно определить его коэффициент аэродинамического сопротивления. Это число, определяющее сопротивление воздуха, которое мяч испытывает в полете на заданной скорости. Ученые проводили многочисленные анализы того, как меняется поведение мяча для Чемпионата мира по футболу с каждой новой конструкцией.

Эксперименты физиков показали, как коэффициент аэродинамического сопротивления изменяется со скоростью, после чего можно было понять общую траекторию полета мяча в воздухе.

Мячи Чемпионатов мира по футболу: Jabulani 2010 года, Brazuca 2014 года и Trionda 2026 года Фото: MIT

В 2010 году мяч модели Jabulani подвергся сильной критике со стороны игроков, особенно вратарей, которые заявили, что у него обманчивая траектория. У мяча был недостаток: он был слишком гладким. Хотя его коэффициент аэродинамического сопротивления был относительно низким на высоких скоростях, как только мяч замедлялся до определенного уровня, коэффициент резко возрастал, что приводило к быстрой потере скорости и поведению, на которое жаловались футболисты.

Этот резкий переход, так называемый кризис аэродинамического сопротивления, происходит на более высоких скоростях у более гладких мячей, но с добавлением текстуры, такой как швы и канавки, этого перехода можно избежать до тех пор, пока мяч не достигнет более низких скоростей. Это позволяет мячу лететь дальше и в целом вести себя более предсказуемо во время игры. Исследования показали, что дальнейшее изменения дизайна мячей смогло сместить кризис аэродинамического сопротивления на более низкие скорости.

Исследование нового мяча Trionda показало, что, хотя он испытывает кризис аэродинамического сопротивления на самой низкой скорости с 2010 года, его коэффициент аэродинамического сопротивления выше, чем у других мячей на высоких скоростях. Это означает, что, хотя наиболее существенные изменения происходят только тогда, когда мяч движется довольно медленно, он все равно будет замедляться быстрее, чем его предшественники, на более быстрой части траектории полета. Поэтому траектории дальних ударов могут быть на несколько метров короче, говорят ученые. Проще говоря, при ударах на длинные дистанции мяч может лететь не так далеко, как рассчитывают игроки. И все же ученые говорят, что мяч имеет более предсказуемую траекторию полета по сравнению с предшественниками.

К счастью, игроки Чемпионата мира по футболу 2026 уже должны быть знакомы с этим недостатком нового мяча, ведь они получили его для тренировок как минимум несколько месяцев назад.

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