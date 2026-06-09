Глубина более 2000 метров: где находится самая глубокая пещера в мире (фото)

Есть два претендента на звание самой глубокой пещеры в мире, и они находятся в одном горном массиве.

Пещеры можно встретить по всему миру, и они уходят глубоко в недра Земли. Но какая же пещера самая глубокая на Земле? Однозначного победителя нет, ведь две пещеры, расположенные в горном массиве Арабика в Абхазии (на территории непризнанной Республики Абхазия, согласно административному делению Грузии — на территории Абхазской Автономной Республики), Западный Кавказ, постоянно борются за это звание. Они называются пещера Крубера (Воронья) и пещера Веревкина, пишет Live Science.

Ученые часто обновляют данные о глубине каждой из этих двух пещер, а потому звание самой глубокой пещеры мира периодически переходит от одного объекта к другому. Пока что, что самой глубокой пещерой в мире считается пещера Крубера — ее глубина 2224 метра. Пока что на втором месте находится пещера Веревкина – ее глубина 2212 метров. Возможно, спелеологи смогут выяснить, что последняя пещера более глубокая, или же наоборот, что первая пещера имеет еще большую глубину.

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Пещера Веревкина Фото: Wikipedia

Обе пещеры расположены в горном массиве Арабика. Здесь преобладает ландшафт, образованный известняком примерно от 163 до 100 миллионов лет назад. Со временем известняк откладывался слоями, а затем сжимался под влиянием тектонических сил и превратился в вертикальные скальные стены.

Пещера Крубера Фото: Wikipedia

Сквозь такую породу вода может протекать достаточно легко. Вода проходит через трещины, в конечном итоге достигая уровня грунтовых вод. В результате образуется глубокая пещера. Но этот процесс продолжается миллионы лет.

Обе пещеры на Кавказе представляют собой чрезвычайно темные, влажные и холодные места. Температура внутри пещер в среднем составляет 2-3 градуса Цельсия.

В таких условиях любые живые организмы должны адаптироваться, чтобы выжить. В глубине пещер живым существам необходимо замедлить метаболизм, чтобы они могли долгое время обходиться без еды, ведь там очень мало питательных веществ. У большинства животных, живущих на таких глубинах, отсутствует пигментация и глаза. У них также есть длинные конечности и усики, которые помогают им передвигаться в темноте и чувствовать вибрации воздуха внутри пещеры.

Plutomurus ortobalaganensis Фото: Wikipedia

Например, в пещере Крубера на глубине 1980 метров живет бескрылое насекомое, известное как коллембола. Это шестиногое насекомое, получившее название Plutomurus ortobalaganensis, питается грибами и разлагающимися органическими веществами. С момента открытия в 2010 году насекомое по-прежнему удерживает рекорд как самое глубокое известное наземное животное.

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