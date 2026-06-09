В 1981 году в Амазонию отправились четверо путешественников, а вернулись двое: об этом сняли фильм (фото)

В 1981 году группа путешественников отправилась в боливийскую Амазонию с надеждой добраться до отдаленных уголков тропического леса, встретить изолированные коренные общины и найти золото. Но то, что началось как амбициозная экспедиция, в конце концов превратилось в одну из самых удивительных историй выживания и одну из самых длительных загадок Амазонии.

Среди путешественников был Йосси Гинсберг — израильский путешественник, вдохновленный рассказами о жизни в отдаленных диких регионах. Он отправился в Южную Америку, чтобы исследовать самые отдаленные уголки тропических лесов Амазонки, пишет IFLScience.

Во время своего путешествия по Южной Америке Гинсберг познакомился с Маркусом Стаммом, и они быстро стали близкими друзьями. В Ла-Пасе, Боливия, к ним присоединился американский фотограф Кевин Гейл. Вскоре они встретили Карла Рупрехтера, австрийского гида, который предложил провести их вглубь тропического леса Амазонии. Он утверждал, что они смогут посетить изолированное коренное племя, а также собирать золото из местных речных русел, чтобы профинансировать свое путешествие.

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Сначала экспедиция без особых проблем двигалась по реке Туичи до села Асариамас. Фото: Wikimedia Commons

Сначала экспедиция без особых проблем двигалась по реке Туичи до деревни Асариамас. Пополнив запасы, группа продвинулась дальше в тропический лес. Условия быстро ухудшились. Продукты питания стали дефицитом, усталость нарастала, а состояние здоровья Маркуса Стамма значительно ухудшилось. Столкнувшись с этими вызовами, группа решила отказаться от первоначального маршрута и вернуться.

Был разработан новый план. Вместо того, чтобы продолжать путь пешком, они построили плот и намеревались спуститься по реке Туичи к Куриплаи, где, по мнению Рупрехтера, можно было найти золото. После этого они планировали продолжить путь к Руренабаке.

Ситуация кардинально изменилась, когда Рупрехтер предупредил, что пороги каньона Сан-Педро слишком опасны для безопасного пересечения. Группа разделилась. Маркус Стамм сопровождал Карла Рупрехтера вдоль реки Ипурама в поисках медицинской помощи, тогда как Йосси Гинсберг и Кевин Гейл продолжали свое путешествие на плоту.

Вскоре после этого Гинсберг и Гейл наткнулись на мощные пороги вблизи водопада. Гейл благополучно добрался до берега, но Гинсберга смыло течением и унесло глубоко в тропический лес Амазонии. Его борьба за выживание продолжалась 19 дней.

Гейл благополучно добрался до берега, но Гинсберга смыло течением и унесло глубоко в тропический лес Амазонии. Фото: Wikimedia Commons

Еды было крайне мало, а постоянный контакт с водой нанес серьезный вред его ногам. Насекомые покрыли его тело укусами, и он страдал от личинок оводов, живших под его кожей. Чтобы справиться с болью и продолжать двигаться, он использовал укусы огненных муравьев, чтобы попытаться притупить боль. Сам в тропическом лесу, Гинсберг столкнулся с условиями, которые бы свалили с ног многих опытных исследователей.

С течением времени шансы найти его живым казались все меньше и меньше, однако Кевин Гейл отказался прекращать поиски. С помощью местных жителей и коренных общин он организовал поисковые операции с воздуха, а затем — на лодках. В конце концов, Гейл нашел сильно ослабленного Гинсберга на отдаленном берегу реки, положив конец его 19-дневной борьбе.

Хотя Гинсберг выжил несмотря на чрезвычайные трудности, Маркус Стамм и Карл Рупрехтер исчезли. После того, как они отделились от группы, ни одного из них больше не видели. Поисковые команды тщательно обследовали эту местность, но не нашли никаких доказательств, которые объясняли бы их исчезновение.

Более чем через четыре десятилетия эта тайна остается нераскрытой. Некоторые теории предполагают, что они могли стать жертвами суровых условий окружающей среды, тогда как другие предполагают, что определенную роль могли сыграть несчастные случаи на отдаленных водных путях. Ни одного подтвержденного объяснения так и не появилось.

Йосси Гинсберг позже рассказал о своей истории в книге "Джунгли", по мотивам которой впоследствии сняли одноименный фильм с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли Фото: Wikimedia Commons

Амазонка стала свидетелем других известных историй выживания и исчезновения. В 1971 году Юлиане Кьопке выжила после крушения самолета LANSA Flight 508 и провела 11 дней в одиночестве в перуанской Амазонии, прежде чем ей удалось добраться до помощи. Зато британский исследователь Перси Фосет исчез во время поисков легендарного "Затерянного города" и так и не был найден.

Йосси Гинсберг позже рассказал о своей истории в книге "Джунгли", по мотивам которой впоследствии сняли одноименный фильм с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Его история выживания до сих пор завораживает читателей и зрителей во всем мире. В то же время исчезновение Маркуса Стамма и Карла Рупрехтера напоминает, что даже в современную эпоху все еще существуют отдаленные регионы, где люди могут исчезнуть, не оставив никакого следа.

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