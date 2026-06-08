Собаки стали лучшими друзьями людей 15 800 лет назад: в Турции нашли доказательства (фото)

Археологи обнаружили останки одних из древнейших домашних собак в мире на двух доисторических памятниках в центральной Турции. Эти находки дают важные свидетельства о том, как собаки стали связаны с людьми и как они распространились по Европе тысячи лет назад.

Исследование, под руководством Дугласа Бейрда из Ливерпульского университета, было сосредоточено на археологических памятниках Пинарбаши и Бонджуклу в центральной Анатолии. Ученые исследовали останки древних собак и применили передовые генетические методы для отслеживания их происхождения и перемещения по большим регионам, пишет Heritage Daily.

В скальном укрытии Пинарбаши ученые идентифицировали щенков, возраст которых составляет около 15 800 лет, с помощью анализа древней ядерной ДНК. Сейчас это является древнейшим прямым генетическим подтверждением существования домашних собак. Эта местность была заселена группами охотников-собирателей в период эпипалеолита, примерно 16 000-10 000 лет назад.

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Исследователи нашли доказательства того, что собаки жили очень близко к людям и были похоронены способом, который свидетельствует об их эмоциональной и ритуальной важности. Дуглас Бейрд объяснил значение этого открытия, сказав: "Археологические данные четко показывают, что эти собаки были близкими спутниками людей". Он добавил, что к животным относились так же, как к людям.

Исследователи нашли доказательства того, что собаки жили очень близко к людям и были похоронены способом, который свидетельствует об их эмоциональной и ритуальной важности Фото: Gazete İpekyol – Fadime Kıldı

Дальнейший анализ показал, что собаки потребляли большое количество рыбы — одного из основных продуктов питания человеческого сообщества. Это открытие свидетельствует о том, что люди регулярно делились ресурсами с животными. Ученые считают, что собаки, вероятно, помогали в охоте и защите. В этой местности обитали дикие овцы, крупный рогатый скот, волки и леопарды, что делало помощь собак ценной для выживания.

Генетики из Музея естественной истории, Оксфордского университета и Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана сравнили анатолийских собак с останками доисторических собачьих из пещеры Гоуфа в Великобритании. Несмотря на большое расстояние между этими местами, животные имели значительное генетическое сходство. Это указывает на то, что ранние популяции собак очень быстро распространились по Европе.

Подобные ранние собаки также были обнаружены на археологических памятниках в Германии, Италии и Швейцарии. Доказательства свидетельствуют, что домашние собаки уже присутствовали на большей части территории Европы и Анатолии по меньшей мере 14 000 лет назад.

Уильям Марш из Музея естественной истории назвал эти находки чрезвычайно важными. Он заявил: "Генетическая идентификация этих палеолитических собак является значительным шагом вперед в понимании древнейших собак". Согласно исследованию, к концу ледникового периода собаки уже широко распространились по Европе и Турции.

Ученые также обнаружили признаки того, что собаки перемещались между различными человеческими сообществами независимо от культурных или генетических различий. Это свидетельствует о том, что собак ценили многие группы и что они, вероятно, выполняли схожие роли в разных обществах.

Доказательства свидетельствуют, что домашние собаки уже присутствовали на большей части территории Европы и Анатолии по меньшей мере 14 000 лет назад Фото: Стелла Николова

Во втором исследовании было изучено соседнее поселение Бонджуклу, расположенное примерно в 30 километрах от Пинарбаши. Поселение датируется примерно 9000 годом до н. э., вскоре после окончания ледникового периода. Люди, которые там жили, происходили от предыдущих охотников-собирателей Пинарбаши, но перешли к более оседлому образу жизни. Они выращивали одомашненные растения и управляли популяциями диких овец.

С помощью современных генетических методов исследователи идентифицировали домашних собак среди многочисленных останков псовых, найденных в поселении. Некоторых собак хоронили непосредственно рядом с людьми, что демонстрирует их важность в ранних земледельческих общинах. Эти животные, вероятно, служили спутниками на охоте, охранниками и, возможно, ранними пастушьими собаками.

Исследование также показало, что фермеры, которые мигрировали из западной Анатолии в Европу, брали своих собак с собой. Эти анатолийские собаки впоследствии смешались с местными европейскими популяциями собак. Интересно, что обмен между популяциями собак был больше, чем генетическое смешение, которое наблюдалось среди самих человеческих фермерских групп.

Эти открытия изменили понимание того, как собаки распространились по Европе и Ближнему Востоку. Результаты показывают, что тысячи лет назад собаки уже были тесно связаны с человеческими сообществами и играли важную роль в повседневной жизни.

Они также демонстрируют, как один из древнейших животных спутников человечества пересек культурные границы и сопровождал людей по мере того, как общества переходили от охоты и собирательства к земледелию.

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