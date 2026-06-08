Собаки стали найкращими друзями людей 15 800 років років тому: у Туреччині знайшли докази (фото)

Археологи виявили останки одних із найдавніших домашніх собак у світі на двох доісторичних пам’ятках у центральній Туреччині. Ці знахідки дають важливі свідчення про те, як собаки стали пов’язані з людьми та як вони поширилися по Європі тисячі років тому.

Дослідження, під керівництвом Дугласа Бейрда з Ліверпульського університету, було зосереджено на археологічних пам'ятках Пінарбаші та Бонджуклу в центральній Анатолії. Вчені дослідили останки стародавніх собак та застосовано передові генетичні методи для відстеження їхнього походження та переміщення великими регіонами, пише Heritage Daily.

У скельному укритті Пінарбаші вчені ідентифікували цуценят, вік яких становить близько 15 800 років, за допомогою аналізу стародавньої ядерної ДНК. Наразі це є найдавнішим прямим генетичним підтвердженням існування домашніх собак. Ця місцевість була заселена групами мисливців-збирачів у період епіпалеоліту, приблизно 16 000–10 000 років тому.

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Дослідники знайшли докази того, що собаки жили дуже близько до людей і були поховані у спосіб, який свідчить про їхню емоційну та ритуальну важливість. Дуглас Бейрд пояснив значення цього відкриття, сказавши: "Археологічні дані чітко показують, що ці собаки були близькими супутниками людей". Він додав, що до тварин ставилися так само, як до людей.

Дослідники знайшли докази того, що собаки жили дуже близько до людей і були поховані у спосіб, який свідчить про їхню емоційну та ритуальну важливість Фото: Gazete İpekyol – Fadime Kıldı

Подальший аналіз показав, що собаки споживали велику кількість риби — одного з основних продуктів харчування людської спільноти. Це відкриття свідчить про те, що люди регулярно ділилися ресурсами з тваринами. Вчені вважають, що собаки, ймовірно, допомагали в полюванні та захисті. У цій місцевості мешкали дикі вівці, велика рогата худоба, вовки та леопарди, що робило допомогу собак цінною для виживання.

Генетики з Музею природної історії, Оксфордського університету та Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана порівняли анатолійських собак із рештками доісторичних собачих з печери Гоуфа у Великій Британії. Попри велику відстань між цими місцями, тварини мали значну генетичну схожість. Це вказує на те, що ранні популяції собак дуже швидко поширилися по Європі.

Подібних ранніх собак також було виявлено на археологічних пам’ятках у Німеччині, Італії та Швейцарії. Докази свідчать, що домашні собаки вже були присутні на більшій частині території Європи та Анатолії щонайменше 14 000 років тому.

Вільям Марш із Музею природної історії назвав ці знахідки надзвичайно важливими. Він заявив: "Генетична ідентифікація цих палеолітичних собак є значним кроком вперед у розумінні найдавніших собак". Згідно з дослідженням, до кінця льодовикового періоду собаки вже широко поширилися по Європі та Туреччині.

Вчені також виявили ознаки того, що собаки переміщалися між різними людськими спільнотами незалежно від культурних чи генетичних відмінностей. Це свідчить про те, що собак цінували багато груп і що вони, ймовірно, виконували схожі ролі в різних суспільствах.

Докази свідчать, що домашні собаки вже були присутні на більшій частині території Європи та Анатолії щонайменше 14 000 років тому Фото: Стелла Ніколова

У другому дослідженні було вивчено сусіднє поселення Бонджуклу, розташоване приблизно за 30 кілометрів від Пінарбаші. Поселення датується приблизно 9000 роком до н. е., незабаром після закінчення льодовикового періоду. Люди, що там мешкали, походили від попередніх мисливців-збирачів Пінарбаші, але перейшли до більш осілого способу життя. Вони вирощували одомашнені рослини та управляли популяціями диких овець.

За допомогою сучасних генетичних методів дослідники ідентифікували домашніх собак серед численних решток псових, знайдених у поселенні. Деяких собак ховали безпосередньо поруч із людьми, що демонструє їхню важливість у ранніх землеробських громадах. Ці тварини, ймовірно, слугували супутниками на полюванні, охоронцями та, можливо, ранніми пастушими собаками.

Дослідження також показало, що фермери, які мігрували із західної Анатолії до Європи, брали своїх собак із собою. Ці анатолійські собаки згодом змішалися з місцевими європейськими популяціями собак. Цікаво, що обмін між популяціями собак був більшим, ніж генетичне змішування, яке спостерігалося серед самих людських фермерських груп.

Ці відкриття змінили розуміння того, як собаки поширилися по Європі та Близькому Сходу. Результати показують, що тисячі років тому собаки вже були тісно пов’язані з людськими спільнотами та відігравали важливу роль у повсякденному житті.

Вони також демонструють, як один із найдавніших тваринних супутників людства перетнув культурні кордони та супроводжував людей у міру того, як суспільства переходили від мисливства та збиральництва до землеробства.

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