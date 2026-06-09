У 1981 році до Амазонії вирушили четверо мандрівників, а повернулися двоє: про це зняли фільм (фото)

У 1981 році група мандрівників вирушила в болівійську Амазонію з надією дістатися до віддалених куточків тропічного лісу, зустріти ізольовані корінні громади та знайти золото. Але те, що почалося як амбітна експедиція, зрештою перетворилося на одну з найдивовижніших історій виживання та одну з найтриваліших загадок Амазонії.

Серед мандрівників був Йоссі Гінсберг — ізраїльський мандрівник, натхненний розповідями про життя у віддалених диких регіонах. Він вирушив до Південної Америки, щоб дослідити найвіддаленіші куточки тропічних лісів Амазонки, пише IFLScience.

Під час своєї подорожі Південною Америкою Гінсберг познайомився з Маркусом Стаммом, і вони швидко стали близькими друзями. У Ла-Пасі, Болівія, до них приєднався американський фотограф Кевін Гейл. Незабаром вони зустріли Карла Рупрехтера, австрійського гіда, який запропонував провести їх углиб тропічного лісу Амазонії. Він стверджував, що вони зможуть відвідати ізольоване корінне плем’я, а також збирати золото з місцевих річкових русел, щоб профінансувати свою подорож.

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Спочатку експедиція без особливих проблем рухалася річкою Туїчі до села Асаріамас Фото: Wikimedia Commons

Спочатку експедиція без особливих проблем рухалася річкою Туїчі до села Асаріамас. Поповнивши запаси, група просунулася далі в тропічний ліс. Умови швидко погіршилися. Продукти харчування стали дефіцитом, втома наростала, а стан здоров’я Маркуса Стамма значно погіршився. Зіткнувшись із цими викликами, група вирішила відмовитися від початкового маршруту та повернутись.

Був розроблений новий план. Замість того, щоб продовжувати шлях пішки, вони збудували пліт і мали намір спуститися річкою Туїчі до Куріплаї, де, на думку Рупрехтера, можна було знайти золото. Після цього вони планували продовжити шлях до Руренабаке.

Ситуація кардинально змінилася, коли Рупрехтер попередив, що пороги каньйону Сан-Педро занадто небезпечні для безпечного перетину. Група розділилася. Маркус Стамм супроводжував Карла Рупрехтера вздовж річки Іпурама у пошуках медичної допомоги, тоді як Йоссі Гінсберг і Кевін Гейл продовжували свою подорож на плоті.

Незабаром після цього Гінсберг і Гейл натрапили на потужні пороги поблизу водоспаду. Гейл благополучно дістався берега, але Гінсберга змило течією і віднесло глибоко в тропічний ліс Амазонії. Його боротьба за виживання тривала 19 днів.

Гейл благополучно дістався берега, але Гінсберга змило течією і віднесло глибоко в тропічний ліс Амазонії Фото: Wikimedia Commons

Їжі було вкрай мало, а постійний контакт з водою завдав серйозної шкоди його ногам. Комахи вкрили його тіло укусами, і він страждав від личинок оводів, що жили під його шкірою. Щоб впоратися з болем і продовжувати рухатися, він використовував укуси вогняних мурах щоб спробувати притупити біль. Сам у тропічному лісі, Гінсберг зіткнувся з умовами, які б звалили з ніг багатьох досвідчених дослідників.

З плином часу шанси знайти його живим здавалися дедалі меншими, проте Кевін Гейл відмовився припиняти пошуки. За допомогою місцевих жителів та корінних громад він організував пошукові операції з повітря, а згодом — на човнах. Зрештою, Гейл знайшов сильно ослабленого Гінсберга на віддаленому березі річки, поклавши край його 19-денній боротьбі.

Хоча Гінсберг вижив попри надзвичайні труднощі, Маркус Стамм і Карл Рупрехтер зникли. Після того, як вони відокремилися від групи, жодного з них більше не бачили. Пошукові команди ретельно обстежили цю місцевість, але не знайшли жодних доказів, що пояснювали б їхнє зникнення.

Більше ніж через чотири десятиліття ця таємниця залишається нерозкритою. Деякі теорії припускають, що вони могли стати жертвами суворих умов навколишнього середовища, тоді як інші припускають, що певну роль могли зіграти нещасні випадки на віддалених водних шляхах. Жодного підтвердженого пояснення так і не з’явилося.

Йоссі Гінсберг пізніше розповів про свою історію у книзі "Джунглі", за мотивами якої згодом зняли однойменний фільм з Деніелом Редкліффом у головній ролі Фото: Wikimedia Commons

Амазонка стала свідком інших відомих історій виживання та зникнення. У 1971 році Юліане Кьопке вижила після аварії літака LANSA Flight 508 і провела 11 днів наодинці в перуанській Амазонії, перш ніж їй вдалося дістатися до допомоги. Натомість британський дослідник Персі Фосет зник під час пошуків легендарного "Загубленого міста" і так і не був знайдений.

Йоссі Гінсберг пізніше розповів про свою історію у книзі "Джунглі", за мотивами якої згодом зняли однойменний фільм з Деніелом Редкліффом у головній ролі. Його історія виживання й досі зачаровує читачів та глядачів у всьому світі. Водночас зникнення Маркуса Стамма та Карла Рупрехтера нагадує, що навіть у сучасну епоху все ще існують віддалені регіони, де люди можуть зникнути, не залишивши жодного сліду.

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