Археологи виявили в полі 77 безголових скелетів: що сталося там 7000 років тому (фото)
Останки неолітичних людей вказує на вміле відділення черепів під час невідомого ритуалу.
Під час розкопок неолітичного поселення недалеко від міста Врабле, Словаччина, археологи виявили 77 безголових скелетів. Виникли питання: чи було це місце жахливої різанини 7000 років тому або людей принесли в жертву? Нове дослідження вчених з Кільського університету, Німеччина, вказує на вміле відділення черепів під час невідомого ритуалу, а не на насильницьке обезголовлення ворогом, пише Popular Science.
Велике неолітичне поселення біля міста Врабле являє собою понад 300 залишків будинків. У цьому поселенні жили представники культури лінійно-стрічкової кераміки.
- Вона виникла близько 5500 року до н.е. і проіснувала приблизно до 4500 року до н.е. Археологи вважають її однією з найбільш ранніх землеробських культур Європи, яка пройшла шлях від способу життя мисливців-збирачів до більш осілих землеробських громад. Культура лінійно-стрічкової кераміки є першою неолітичною культурою в Західній і Центральній Європі. Це також найбільш поширена неолітична культура в Центральній Європі в період між 5500 роками до н.е. і 4500 роками до н.е. Ця неолітична культура отримала назву за характерним малюнком на керамічному посуді.
Це поселення існувало кілька століть, приблизно з 5250 до 4950 року до н.е. Спочатку археологи виявили нескоро окремо лежачих скелетів людей з неоліту. Але під час подальших розкопок було виявлено останки 78 людей біля входу в поселення. Тільки в одного скелета, що належав дитині, череп був на місці, у решти скелетів черепи були відрізані. Початкові дані показують, що між смертю людей і похованням минуло небагато часу.
Початкове дослідження показує, що тут не було насильницького обезголовлення, а скоріше є ознаки умілого відокремлення черепів від скелетів унаслідок невідомого ритуалу.
Сенс цієї практики видалення черепів є предметом дискусій. Одна з версій полягає в тому, що голови померлих могли зберігатися окремо від тіл. Подібна практика зустрічається в інших культур, але ніколи такого не бачили в культури лінійно-стрічкової кераміки.
Вчені вважають, що це могла складна похоронна практика, що має якийсь особливий сенс для людей з неоліту. Але зрозуміти ту практику поки складно.
Наразі вчені сортують знайдені кістки, щоб визначити вік людей на момент смерті та їхню стать, а також детально аналізують сліди розрізів. Додаткові ізотопні та ДНК-аналізи мають також пролити світло на походження, раціон харчування та родинні зв'язки неолітичних людей, похованих у цьому поселенні.
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