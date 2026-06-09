Найстаріші у світі капці для душу виявлено біля валу Адріана: їм 1900 років (фото)

Вчені вважають, що стародавні римляни першими почали носити взуття, схоже на сучасні клоги, у лазнях, щоб захистити ноги від гарячої підлоги та краще пересуватися слизькими поверхнями.

Археологи виявили близько 5000 пар взуття, схожого на сучасні клоги, у колишньому давньоримському військовому таборі біля валу Адріана на півночі Англії. Цілком можливо, що деяка частина цього є найстарішим у світі зразком капців для душу, пише Live Science.

Римські банні клоги, як їх назвали археологи, складаються з масивної дерев'яної підошви та шкіряної накладки. Вчені вважають, що таке взуття римляни носили, щоб захистити ноги від гарячої підлоги, і щоб краще пересуватися по слизьких поверхнях.

Римські банні клоги, як їх назвали археологи, складаються з масивної дерев'яної підошви та шкіряної накладки Фото: Live Science

Римські лазні були місцями громадських зібрань. Люди переходили з холодної кімнати в теплу, потім у гарячу, а потім назад у першу кімнату для занурення в холодну ванну. Для підігріву теплих і гарячих банних кімнат використовувалися спеціальні печі, розташовані під підлогою. Хоча вони нагрівали кімнати і воду у ваннах, тепло робило підлогу неймовірно гарячою на дотик.

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Лазні римських солдатів у таборі Віндоланда Фото: Wikipedia

Оскільки римські тапочки для душу виготовлялися з недовговічних матеріалів, виявити їх дуже складно. Але археологи вважають, що вони виявили найстаріші у світі капці для душу в колишньому давньоримському військовому таборі Віндоланда біля валу Адріана. Там було виявлено близько 5000 пар різноманітного взуття, серед яких добре збереглися близько 50 пар римських банних сандалій, виготовлених у період між 140 і 180 роками нашої ери.

Римський військовий табір Віндоланда був побудований для відбиття набігів піктів приблизно 85 року нашої ери і там перебували римські війська майже до кінця IV століття н. е.

Вал Адріана — це оборонне укріплення римської провінції Британія, довжиною 117 кілометрів. Вал був побудований у 120-х роках н.е. при імператорі Адріані для захисту від набігів піктів з півночі. Вал Адріана перетинає Англію біля кордону з Шотландією від Ірландського моря до Північного моря.

Вал Адріана Фото: Wikipedia

Римське взуття для лазні має дерев'яну платформу висотою від 2,5 до 5 сантиметрів і шкіряну накладку для фіксації ноги. Деякі з цих капців для душу прикрашені геометричними візерунками або зображеннями пальців ніг, вирізаними на підошві.

Вал Адріана — це оборонне укріплення римської провінції Британія, довжиною 117 кілометрів Фото: Wikipedia

Водночас учені сперечаються про те, чи є взуття, знайдене у військовому римському таборі біля валу Адріана найдавнішим зразком банних капців у світі. Археологи виявили набагато давніші сандалі в Єгипті, датовані 3300 роком до н.е., а також сандалії етрусків в Італії, створені в VI столітті до нашої ери. Але деякі вчені вважають, що вони не призначалися для банних процедур.

Археологи зараз продовжують дослідження римського банного взуття, щоб з'ясувати, чи використовували його тільки для лазні, або ж його одягали і як калоші для захисту іншого взуття від бруду. Річ у тім, що через кілька століть після відходу римлян з Європи середньовічні люди використовували схоже взуття як свого роду калоші для захисту від бруду, води і снігу.

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