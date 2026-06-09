Захист від небезпечної сонячної бурі: пропонується розпорошити хімікати в магнітне поле Землі

Вчені пропонують розпорошувати хімічні речовини в магнітне поле Землі, щоб знизити вдвічі інтенсивність геомагнітних бур.

Коли потужні сонячні бурі наближаються до Землі, то вони стикаються з магнітним полем нашої планети, яке відхиляє основну частину небезпечних заряджених частинок, що вилетіли з Сонця. Тепер вчені з Бостонського університету запропонували метод посилення природного захисту Землі від сонячних бур. Дослідження показало, що проєкт StormWall у разі його реалізації може вдвічі знизити інтенсивність потужної геомагнітної бурі. Цей проєкт зможе захистити вразливі супутники, глобальні мережі зв'язку, системи GPS та електромережі від потенційно катастрофічних збоїв, пише Space.

Коли на Сонці виникають особливо сильні спалахи і корональні викиди маси, магнітне поле Землі може бути пробито в результаті магнітного перез'єднання. Коли магнітні поля, що переносяться сонячним вітром, ідеально збігаються з магнітним полем Землі, вони тимчасово з'єднуються. Це дає змогу величезній кількості сонячної енергії та заряджених сонячних частинок надходити в навколоземний космічний простір і викликати геомагнітні бурі, які можуть негативно позначитися на роботі наших технологій.

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Проєкт StormWall покликаний значно знизити інтенсивність геомагнітної бурі. Для цього вчені пропонують відправити на геосинхронну орбіту навколо Землі 6 космічних апаратів. У кожному з них пропонується розмістити хімічні речовини, як-от барій, літій, натрій або кальцій у твердому або рідкому стані. У потрібний час ці апарати можуть випустити хімікати в газоподібному стані, щоб ті створили додаткове посилення магнітного поля Землі.

Коли на Сонці виникають особливо сильні спалахи і корональні викиди маси, магнітне поле Землі може бути пробите Фото: NASA

За словами вчених, якщо буде виявлено небезпечну сонячну бурю, що наближається до Землі, то диспетчери місії віддадуть команду випустити хімікати в космос. Сонячне світло швидко іонізує частинки викинутої речовини і перетворить їх на хмару електрично зарядженої плазми. Саме вона зможе слугувати надійним захистом від небезпечної сонячної бурі. Дослідження показало, що цей щит може уповільнити магнітне перез'єднання і відхилити набагато більше сонячних частинок від Землі.

Моделювання сильної геомагнітної бурі показало, що, хоча StormWall не зможе повністю усунути геомагнітну бурю, він може знизити її інтенсивність більш ніж на 50%.

Магнітні бурі на Землі виникають через активність Сонця, пов'язану з викидом енергії, випромінювання і плазми в космос. Найсильніші магнітні бурі можуть вивести з ладу супутники на орбіті, а також призвести до критичних збоїв у роботі зв'язку, GPS і електромереж на Землі.

Вчені не можуть заздалегідь передбачити появу сонячної бурі, а тому подібні проєкти із захисту Землі від шкідливого впливу Сонця актуальні як ніколи, враховуючи нашу залежність від сучасних технологій.

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