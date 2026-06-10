Астронавта, який ледь не потонув у космосі, обрано в екіпаж нової місячної місії "Артеміда-3" (фото)

Екіпаж із чотирьох астронавтів вирушить у рамках місячної програми "Артеміда" не на Місяць, а на навколоземну орбіту. Там вони проведуть підготовку до висадки на Місяць.

Минуло лише два місяці відтоді, як успішно завершилася місія NASA "Артеміда-2". У квітні 2026 року четверо астронавтів здійснили 10-денну подорож навколо Місяця і повернулися назад. Тепер же NASA представило екіпаж наступної місячної місії "Артеміда-3" і розповіло про деталі цього польоту, який є підготовкою до висадки астронавтів на Місяць у 2028 році в рамках місії "Артеміда-4", пише Space.

9 червня в Космічному центрі NASA імені Джонсона було презентовано екіпаж місії "Артеміда-3", які мають у середині або наприкінці 2027 року вирушити на навколоземну орбіту для тестування процедур стикування з посадочними місячними модулями і перевірки їхніх систем. До складу екіпажу "Артеміда-3" увійшли Андре Дуглас, Френк Рубіо, Ренді Бреснік із NASA і Лука Пармітано з Європейського космічного агентства. Варто зазначити, що Пармітано 2013 року під час виходу у відкритий космос ледь не потонув через витік води із системи охолодження скафандра. Частина води потрапила в систему подачі повітря. Але все ж астронавт зміг успішно повернутися на борт Міжнародної космічної станції.

Відео дня

Астронавти місії "Артеміда-3": Ренді Бресник, Лука Пармітано, Френк Рубіо та Андре Дуглас Фото: solar-system

Під час місії "Артеміда-3" астронавти вирушать на навколоземну орбіту на кораблі "Оріон", де проведуть стикування щонайменше з одним із двох посадкових місячних модулів, побудованих компаніями SpaceX і Blue Origin.

Blue Origin відправить на орбіту посадковий модуль Blue Moon Mark 2, який чекатиме поки до нього наблизиться корабель "Оріон". Після стикування астронавти проведуть приблизно 2 дні всередині Blue Moon Mark 2 і перевірять його системи життєзабезпечення. Поки що NASA більше надій покладає на цей посадковий модуль, адже його розробка йде швидше, ніж у SpaceX.

Посадковий модуль Blue Moon Фото: посадочный модуль

Але все ж план майбутньої місії NASA передбачає, що на навколоземну орбіту також буде виведено посадковий модуль Starship від SpaceX. Після того, як екіпаж "Артеміда-3" проведе тестування технологій першого модуля, вони проведуть стикування з Starship приблизно на один день. Варто зазначити, що екіпаж не буде переходити на цей модуль, адже в ньому не буде кабіни для екіпажу.

Посадковий модуль Starship Фото: SpaceX

Ще одна мета місії "Артеміда-3" полягає в тому, що астронавти перевірять нові місячні скафандри, створені компанією Axiom Space, в реальних умовах космосу.

Після відділення від Starship корабель "Оріон" повернеться на Землю.

Місія "Артеміда-3" є найважливішим етапом у місячній програмі NASA, адже після неї 2028 року стартує місія "Артеміда-4", коли астронавти вперше з 1972 року ступлять на поверхню Місяця.

Однією з головних проблем місії "Артеміда-3" залишається готовність місячних посадкових модулів SpaceX і Blue Origin до запуску в 2027 році. Поки триває їх розробка, але в NASA заявили, що обидві компанії досягли значного прогресу. Навіть якщо буде готовий тільки один місячний модуль, то саме його тестування буде проведено на навколоземній орбіті.

Інші новини науки