Китай строит самый большой в мире танкер для перевозки сжиженного газа: длина 344 метра (фото)

В Китае началось строительство 344-метрового танкера QC-Max, который сможет перевозить на 57% больше сниженного природного газа, чем существующие корабли.

Китайская компания Hudong-Zhonghua Shipbuilding, дочернее предприятие Китайской государственной судостроительной корпорации, начала строительство, как она заявляет, крупнейшего в мире судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Оно называется QC-Max и сможет перевозить 271 000 кубических метров газа. Эксперты говорят, что строительство судна началось в период неопределенности на мировых энергетических рынках и в торговле, поэтому надежная транспортировка СПГ важна как никогда, пишет Interesting Engineering.

Китайская компания планирует построить первый танкер-газовоз QC-Max уже к 2028 году, а к 2030 году планируется построить до 60 подобных судов. Заказы на эти корабли уже есть.

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Танкеры-газовозы часто называют "жемчужиной" судостроения. Их сложно проектировать и строить, ведь их создание требует передовых инженерных решений и технологий.

QC-Max длиной 344 метра сможет перевозить 271 000 кубических метров СПГ, что на 57% больше, чем у современных танкеров-газовозов вместимостью 174 000 кубических метров. Корабль будет использовать новейшую систему для хранения и транспортировки сжиженного природного газа при очень низких температурах.

QC-Max длиной 344 метра сможет перевозить 271 000 кубических метров СПГ, что на 57% больше, чем у современных танкеров-газовозов вместимостью 174 000 кубических метров Фото: interestingengineering.com

Таким образом за один рейс можно будет перевозить больше СПГ, что сделает торговлю этим ресурсом более эффективной, считают эксперты. Новое судно спроектировано таким образом, чтобы работать с большинством крупных терминалов СПГ по всему миру.

Помимо больших размеров, судно использует новые технологии для сокращения расхода топлива и снижения воздействия на окружающую среду. Оно оснащено двигателем, который может работать на нескольких видах топлива, что делает корабль более энергоэффективным.

Инженеры улучшили конструкцию корпуса судна, чтобы уменьшить сопротивление воды, что помогает сократить расходы и выбросы углекислого газа.

Компания Hudong-Zhonghua утверждает, QC-Max обладает не только самой большой грузоподъемностью среди танкеров-газовозов, но и потребляет меньше энергии, производит меньше выбросов углекислого газа, а также является более безопасным и надежным.

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