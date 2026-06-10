В Древнем Риме это было самое ценное растение, но внезапно оно навсегда исчезло (фото)

Сильфий является вымершим растением, которое считалось полезным для здоровья, а также использовалось как контрацептив.

Сильфий — это очень популярное растение среди древних римлян, которое произрастало на территории современной Ливии (Африка). Вымершее растение относят к роду Ferula, семейство зонтичные. Сильфий был известен своими контрацептивными свойствами и использовался в медицине. Его исчезновение остается исторической загадкой, и ученые продолжают поиски выживших потомков растения, пишет SciTechDaily.

В наши дни сильфий часто описывают как афродизиак, несмотря на отсутствие подтверждений этому в древних источниках. Точно неизвестно, как именно выглядел сильфий, но его изображения встречаются на некоторых римских монетах и считается, что стебель растения достигал 30 сантиметров в высоту. Возможно, сильфий был похож на современных представителей рода Ferula.

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Несколько лет назад ученые обнаружили в Турции новый вид растения Ferula drudeana и предполагают, что это может быть потомок вымершего сильфия, но явных подтверждений этому нет. Некоторые ученые считают, что сильфий мог быть гибридным растением, размножавшимся бесполым путем, что делало его трудным в культивировании и уязвимым. Возможно, поэтому растение исчезло.

Считается, что изменение климата в северной Африке привело к вымиранию сильфия в I веке нашей эры. На то что растение исчезло именно тогда указывают римские источники.

Некоторые римские писатели указывали на то, что знаменитый полководец Юлий Цезарь хранил большие запасы сильфия в своей сокровищнице из-за того, что это был очень ценное растение. Римский писатель Плиний Старший утверждает, что последний стебель сильфия принадлежал императору Нерону.

Также римские авторы утверждают, что разгул внебрачных связей в элитных римских кругах привел к тому, что спрос на сильфий превысил предложение, и растение полностью исчезло.

Сильфий на римской монете Фото: Wikipedia

Дело в том, что древние римляне использовали сильфий для контрацепции и абортов. Но также известно, что он использовался как приправа к пище, а также лекарство. Учены6е считают, что это растение было одним из самых ценных товаров в Римской империи.

В римской медицине сильфий считался пищей, способной очищать организм от и способствующей улучшению здоровья. Также считалось, что сильфий предотвращают зачатие и приводит к выкидышу.

Римские авторы указывают на то, что сильфий смешивали с вином или пищей, чтобы использовать его в качестве орального контрацептива. Те еже авторы пишут, что это часто вызывало расстройство желудка.

У ученых нет доказательств эффективности сильфия в качестве контрацептива или средства для абортов, поскольку нет образцов для тестирования.

Загадка сильфия остается неразгаданной. Возможно, ученые все же найдут сохранившийся экземпляр и смогут его тщательно изучить.

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