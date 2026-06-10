Топ-7 самых опасных вулканов в мире: угроза для миллионов людей (фото)

Миллионы людей живут рядом с этими вулканами. Именно это делает их по-настоящему опасными для человечества.

Оценку опасности вулканов часто производят по масштабу их извержений, но вулканологи измеряют опасность иначе. Вулкан становится по-настоящему опасным, когда взрывной потенциал пересекается с большим количеством населения, критически важной инфраструктурой и историей разрушительной активности. Некоторые из самых опасных вулканов в мире не извергались десятилетиями, в то время как другие извергаются регулярно. Вот 7 вулканов, которые ученые считают одними из самых больших угроз для человечества, пишет Interesting Engineering.

Везувий

Вулкан Везувий Фото: Wikipedia

Везувий считается одним из самых опасных вулканов в мире из-за своей близости к Неаполю (Италия), где живут миллионы людей. Извержение Везувия в 79 году нашей эры уничтожило древнеримские города Помпеи и Геркуланум, но сегодня этот вулкан представляет большую опасность из-за огромного количества людей, живущих в пределах досягаемости будущих выбросов лавы.

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Мерапи

Вулкан Мерапи Фото: Wikipedia

Мерапи является самым активным вулканом в Индонезии и одним из самых активных на Земле. Он часто извергается, и лава с огромной скоростью спускается по его склонам. Она находится на острове Ява и рядом расположен город Джокьякарта, в агломерации которого проживает почти 2,5 миллиона человек. Ученые постоянно следят за этим вулканом, ведь он неоднократно приводил к разрушительным последствиям.

Ньирагонго

Вулкан Ньирагонго Фото: Wikipedia

Ньирагонго — один из наименее известных вулканов, но он является одним из самых опасных. Он известен своей исключительно текучей лавой, которая движется гораздо быстрее, чем обычные вулканические потоки. Вулкан находится рядом с городом Гома в Демократической Республике Конго (Африка), где проживает около двух миллионов человек. Прошлые извержения вулкана приводили к масштабным разрушениям.

Флегрейские поля

Это вулканический регион, расположенный к западу от Неаполя (Италия). Огромная вулканическая кальдера расположена под частью агломерации Неаполя и в последние годы демонстрирует признаки повышенной активности. Ученые считают Флегрейские поля одной из самых опасных вулканических систем на Земле, поскольку поблизости живут миллионы людей, а ее потенциал извержения намного превосходит потенциал обычного вулкана.

Тааль

Вулкан Тааль Фото: Wikipedia

Вулкан Тааль на Филлипинах входит в число самых опасных вулканов в мире из-за своей истории извержений и расположения вблизи густонаселенных районов. Вулкан находится внутри кальдеры, заполненной озером, что может усиливать извержения. Крупные извержения вулкана неоднократно нарушали спокойную жизнь местных жителей.

Рейнир

Вулкан Рейнир Фото: Wikipedia

Вулкан Рейнир находится в штате Вашингтон, США. Наибольшую опасность представляет не извержение лавы, а массивные вулканические грязевые потоки, которые образуются во вермя извержений. Эти потоки приводят к таянию обширных ледников вулкана. Рейнир считается одним из самых опасных вулканов в Северной Америке, поскольку эти быстро движущиеся потоки могут проходить через густонаселенные районы, где живут сотни тысяч людей.

Сакурадзима

Вулкан Сакурадзима Фото: Wikipedia

Сакурадзима находится на острове Кюсю, Япония. Это один из самых активных вулканов на Земле, который часто извергается. Этот вулкан представляет большую угрозу для жителей города Кагосима и близлежащих районов, где проживают миллионы людей.

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