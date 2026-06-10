Топ-7 самых опасных вулканов в мире: угроза для миллионов людей (фото)
Миллионы людей живут рядом с этими вулканами. Именно это делает их по-настоящему опасными для человечества.
Оценку опасности вулканов часто производят по масштабу их извержений, но вулканологи измеряют опасность иначе. Вулкан становится по-настоящему опасным, когда взрывной потенциал пересекается с большим количеством населения, критически важной инфраструктурой и историей разрушительной активности. Некоторые из самых опасных вулканов в мире не извергались десятилетиями, в то время как другие извергаются регулярно. Вот 7 вулканов, которые ученые считают одними из самых больших угроз для человечества, пишет Interesting Engineering.
Везувий
Везувий считается одним из самых опасных вулканов в мире из-за своей близости к Неаполю (Италия), где живут миллионы людей. Извержение Везувия в 79 году нашей эры уничтожило древнеримские города Помпеи и Геркуланум, но сегодня этот вулкан представляет большую опасность из-за огромного количества людей, живущих в пределах досягаемости будущих выбросов лавы.
Мерапи
Мерапи является самым активным вулканом в Индонезии и одним из самых активных на Земле. Он часто извергается, и лава с огромной скоростью спускается по его склонам. Она находится на острове Ява и рядом расположен город Джокьякарта, в агломерации которого проживает почти 2,5 миллиона человек. Ученые постоянно следят за этим вулканом, ведь он неоднократно приводил к разрушительным последствиям.
Ньирагонго
Ньирагонго — один из наименее известных вулканов, но он является одним из самых опасных. Он известен своей исключительно текучей лавой, которая движется гораздо быстрее, чем обычные вулканические потоки. Вулкан находится рядом с городом Гома в Демократической Республике Конго (Африка), где проживает около двух миллионов человек. Прошлые извержения вулкана приводили к масштабным разрушениям.
Флегрейские поля
Это вулканический регион, расположенный к западу от Неаполя (Италия). Огромная вулканическая кальдера расположена под частью агломерации Неаполя и в последние годы демонстрирует признаки повышенной активности. Ученые считают Флегрейские поля одной из самых опасных вулканических систем на Земле, поскольку поблизости живут миллионы людей, а ее потенциал извержения намного превосходит потенциал обычного вулкана.
Тааль
Вулкан Тааль на Филлипинах входит в число самых опасных вулканов в мире из-за своей истории извержений и расположения вблизи густонаселенных районов. Вулкан находится внутри кальдеры, заполненной озером, что может усиливать извержения. Крупные извержения вулкана неоднократно нарушали спокойную жизнь местных жителей.
Рейнир
Вулкан Рейнир находится в штате Вашингтон, США. Наибольшую опасность представляет не извержение лавы, а массивные вулканические грязевые потоки, которые образуются во вермя извержений. Эти потоки приводят к таянию обширных ледников вулкана. Рейнир считается одним из самых опасных вулканов в Северной Америке, поскольку эти быстро движущиеся потоки могут проходить через густонаселенные районы, где живут сотни тысяч людей.
Сакурадзима
Сакурадзима находится на острове Кюсю, Япония. Это один из самых активных вулканов на Земле, который часто извергается. Этот вулкан представляет большую угрозу для жителей города Кагосима и близлежащих районов, где проживают миллионы людей.
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