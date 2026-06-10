Обнаружен рекордный космический ветер: может создать ураган 79 категории на Земле

Этот ветер, который обнаружили астрономы в глубоком космосе, не похож на ветры, которые есть на нашей планете.

Астрономы обнаружили, что очень далекая сверхмассивная черная дыра выбрасывает ветер со скоростью 30% от скорости света и это абсолютный рекорд для таких событий. Настолько быстрых ветров черных дыр ученые еще не видели. Если бы такой ветер существовал на Земле, то он мог бы создать ураган 79 категории. При этом на нашей планете возникают только ураганы максимум пятой категории. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal, пишет Space.

Во время наблюдения за космосом астрономы обнаружили на расстоянии 3 миллиарда световых лет от нас (1 световой год это 9,6 триллиона километров) в центре далекой галактики квазар, получивший название J2318. Квазары – это, вероятно, самые яркие объекты во Вселенной, которые создают сверхмассивные черные дыры. Они притягивают к себе вещество и вокруг черной дыры образуется акреционный диск, материя из которого попадает в черную дыру. Плазма в диске из-за сильной гравитации подвергаются трению и начинают очень ярко светиться. Так возникает квазар. Но в то же время сильное излучение выталкивает часть плазмы в космос в виде мощного ветра. Это ветер сверхмассивной черной дыры.

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Тот факт, что ветры черных дыр обусловлены излучением, а не вызваны давлением воздуха, делает эти космические ветры непохожими ни на одно подобное явление на Земле.

Во время исследования астрономы обнаружили, что черная дыра J2318, масса которой в 1,7 миллиарда раз больше массы Солнца, выпускает ветер со скоростью 30% от скорости света или примерно 323 миллиона км/ч. Это самый быстрый ветер черной дыры, который астрономы наблюдали в ультрафиолетовом диапазоне. Ученые говорят, что никогда еще не видели настолько быстрого ветра черной дыры.

Астрономы говорят, что ветер с такой скоростью мог бы создать на Земле ураган 79 категории. Ураганы на нашей планете имеют пять категорий и ветер в каждой их них на 20% быстрее, чем в предыдущей. Ветер в урагане пятой категории имеет скорость более 250 км/ч. Поэтому несложно представить, что такое ураган 79 категории.

Изучение ветров черных дыр важно для понимания эволюции галактик. Это связано с тем, что благодаря этим ветрам сверхмассивные черные дыры обмениваются энергией со своими родными галактиками. Эта энергия может выталкивать газ, необходимый для создания новых звезд, из галактики. Чем сильнее ветер, тем выше вероятность того, что в галактике прекратится процесс звездообразования.

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