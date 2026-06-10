Виявлено рекордний космічний вітер: може створити ураган 79 категорії на Землі

Цей вітер, який виявили астрономи в глибокому космосі, не схожий на вітри, які є на нашій планеті.

Астрономи виявили, що дуже далека надмасивна надмасивна чорна діра викидає вітер зі швидкістю 30% від швидкості світла і це абсолютний рекорд для таких подій. Настільки швидких вітрів чорних дір вчені ще не бачили. Якби такий вітер існував на Землі, то він міг би створити ураган 79 категорії. При цьому на нашій планеті виникають тільки урагани максимум п'ятої категорії. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Під час спостереження за космосом астрономи виявили на відстані 3 мільярди світлових років від нас (1 світловий рік це 9,6 трильйона кілометрів) у центрі далекої галактики квазар, який отримав назву J2318. Квазари — це, ймовірно, найяскравіші об'єкти у Всесвіті, які створюють надмасивні чорні діри. Вони притягують до себе речовину і навколо чорної діри утворюється акреційний диск, матерія з якого потрапляє в чорну діру. Плазма в диску через сильну гравітацію піддаються тертю і починають дуже яскраво світитися. Так виникає квазар. Але водночас сильне випромінювання виштовхує частину плазми в космос у вигляді потужного вітру. Це вітер надмасивної чорної діри.

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Той факт, що вітри чорних дір зумовлені випромінюванням, а не викликані тиском повітря, робить ці космічні вітри несхожими на жодне подібне явище на Землі.

Під час дослідження астрономи виявили, що чорна діра J2318, маса якої в 1,7 мільярда разів більша за масу Сонця, випускає вітер зі швидкістю 30% від швидкості світла або приблизно 323 мільйони км/год. Це найшвидший вітер чорної діри, який астрономи спостерігали в ультрафіолетовому діапазоні. Вчені кажуть, що ніколи ще не бачили настільки швидкого вітру чорної діри.

Астрономи кажуть, що вітер із такою швидкістю міг би створити на Землі ураган 79 категорії. Урагани на нашій планеті мають п'ять категорій і вітер у кожній з них на 20% швидший, ніж у попередній. Вітер в урагані п'ятої категорії має швидкість понад 250 км/год. Тому нескладно уявити, що таке ураган 79 категорії.

Вивчення вітрів чорних дір важливе для розуміння еволюції галактик. Це пов'язано з тим, що завдяки цим вітрам надмасивні чорні діри обмінюються енергією зі своїми рідними галактиками. Ця енергія може виштовхувати газ, необхідний для створення нових зірок, з галактики. Що сильніший вітер, то вища ймовірність того, що в галактиці припиниться процес зореутворення.

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