Топ 7 найнебезпечніших вулканів у світі: загроза для мільйонів людей (фото)

Мільйони людей живуть поруч із цими вулканами. Саме це робить їх по-справжньому небезпечними для людства.

Оцінку небезпеки вулканів часто роблять за масштабом їхніх вивержень, але вулканологи вимірюють небезпеку інакше. Вулкан стає по-справжньому небезпечним, коли вибуховий потенціал перетинається з великою кількістю населення, критично важливою інфраструктурою та історією руйнівної активності. Деякі з найнебезпечніших вулканів у світі не вивергалися десятиліттями, тоді як інші вивергаються регулярно. Ось 7 вулканів, які вчені вважають одними з найбільших загроз для людства, пише Interesting Engineering.

Везувій

Вулкан Везувій Фото: Wikipedia

Везувій вважається одним із найнебезпечніших вулканів у світі через свою близькість до Неаполя (Італія), де живуть мільйони людей. Виверження Везувію 79 року нашої ери знищило давньоримські міста Помпеї та Геркуланум, але сьогодні цей вулкан становить велику небезпеку через величезну кількість людей, які живуть у межах досяжності майбутніх викидів лави.

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Мерапі

Вулкан Мерапі Фото: Wikipedia

Мерапі є найактивнішим вулканом в Індонезії й одним із найактивніших на Землі. Він часто вивергається, і лава з величезною швидкістю спускається по його схилах. Вона розташована на острові Ява і поруч розташоване місто Джок'якарта, в агломерації якого проживає майже 2,5 мільйона людей. Науковці постійно стежать за цим вулканом, адже він неодноразово призводив до руйнівних наслідків.

Ньїрагонго

Вулкан Ньїрагонго Фото: Wikipedia

Ньїрагонго — один із найменш відомих вулканів, але він є одним із найнебезпечніших. Він відомий своєю винятково текучою лавою, яка рухається набагато швидше, ніж звичайні вулканічні потоки. Вулкан розташований поруч із містом Гома в Демократичній Республіці Конго (Африка), де проживає близько двох мільйонів людей. Минулі виверження вулкана призводили до масштабних руйнувань.

Флегрейські поля

Це вулканічний регіон, розташований на захід від Неаполя (Італія). Величезна вулканічна кальдера розташована під частиною агломерації Неаполя і останніми роками демонструє ознаки підвищеної активності. Вчені вважають Флегрейські поля однією з найнебезпечніших вулканічних систем на Землі, оскільки поблизу живуть мільйони людей, а її потенціал виверження набагато перевершує потенціал звичайного вулкана.

Тааль

Вулкан Тааль Фото: Wikipedia

Вулкан Тааль на Філіппінах входить до числа найнебезпечніших вулканів у світі через свою історію вивержень і розташування поблизу густонаселених районів. Вулкан знаходиться всередині кальдери, заповненої озером, що може посилювати виверження. Великі виверження вулкана неодноразово порушували спокійне життя місцевих жителів.

Рейнір

Вулкан Рейнір Фото: Wikipedia

Вулкан Рейнір розташований у штаті Вашингтон, США. Найбільшу небезпеку становить не виверження лави, а масивні вулканічні грязьові потоки, які утворюються під час вивержень. Ці потоки призводять до танення великих льодовиків вулкана. Рейнір вважається одним із найнебезпечніших вулканів у Північній Америці, оскільки ці швидко рухомі потоки можуть проходити через густонаселені райони, де живуть сотні тисяч людей.

Сакурадзіма

Вулкан Сакурадзіма Фото: Wikipedia

Сакурадзіма розташований на острові Кюсю, Японія. Це один із найактивніших вулканів на Землі, який часто вивергається. Цей вулкан становить велику загрозу для жителів міста Кагосіма і прилеглих районів, де проживають мільйони людей.

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