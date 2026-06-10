У Стародавньому Римі це була найцінніша рослина, але раптово вона назавжди зникла (фото)

Сильфій є вимерлою рослиною, яку вважали корисною для здоров'я, а також використовували як контрацептив.

Сільфій — це дуже популярна рослина серед стародавніх римлян, яка росла на території сучасної Лівії (Африка). Вимерлу рослину відносять до роду Ferula, сімейство зонтичні. Сильфій був відомий своїми контрацептивними властивостями і використовувався в медицині. Її зникнення залишається історичною загадкою, і вчені продовжують пошуки нащадків рослини, що вижили, пише SciTechDaily.

У наші дні сильфій часто описують як афродизіак, незважаючи на відсутність підтверджень цьому в стародавніх джерелах. Достеменно невідомо, який саме вигляд мав сильфій, але його зображення зустрічаються на деяких римських монетах і вважається, що стебло рослини досягало 30 сантиметрів у висоту. Можливо, сильфій був схожий на сучасних представників роду Ferula.

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Кілька років тому вчені виявили в Туреччині новий вид рослини Ferula drudeana і припускають, що це може бути нащадок вимерлого сильфія, але явних підтверджень цьому немає. Деякі вчені вважають, що сильфій міг бути гібридною рослиною, яка розмножувалася безстатевим шляхом, що робило її важкою в культивуванні та вразливою. Можливо, тому рослина зникла.

Вважається, що зміна клімату в північній Африці призвела до вимирання сильфію в I столітті нашої ери. На те що рослина зникла саме тоді вказують римські джерела.

Деякі римські письменники вказували на те, що знаменитий полководець Юлій Цезар зберігав великі запаси сильфію у своїй скарбниці через те, що це була дуже цінна рослина. Римський письменник Пліній Старший стверджує, що останнє стебло сильфію належало імператору Нерону.

Також римські автори стверджують, що розгул позашлюбних зв'язків в елітних римських колах призвів до того, що попит на сильфій перевищив пропозицію, і рослина повністю зникла.

Сильфій на римській монеті Фото: Wikipedia

Річ у тім, що стародавні римляни використовували сильфій для контрацепції та абортів. Але також відомо, що його використовували як приправу до їжі, а також ліки. Вчені вважають, що ця рослина була одним із найцінніших товарів у Римській імперії.

У римській медицині сильфій вважався їжею, що здатна очищати організм від і сприяє поліпшенню здоров'я. Також вважалося, що сильфій запобігає зачаттю і призводить до викидня.

Римські автори вказують на те, що сильфій змішували з вином або їжею, щоб використовувати його як оральний контрацептив. Ті ж автори пишуть, що це часто викликало розлад шлунка.

У вчених немає доказів ефективності сильфію як контрацептиву або засобу для абортів, оскільки немає зразків для тестування.

Загадка сильфія залишається нерозгаданою. Можливо, вчені все ж знайдуть екземпляр, що зберігся, і зможуть його ретельно вивчити.

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