Китай будує найбільший у світі танкер для перевезення скрапленого газу: довжина 344 метри (фото)

У Китаї почалося будівництво 344-метрового танкера QC-Max, який зможе перевозити на 57% більше зниженого природного газу, ніж наявні кораблі.

Китайська компанія Hudong-Zhonghua Shipbuilding, дочірнє підприємство Китайської державної суднобудівельної корпорації, почала будівництво, як вона заявляє, найбільшого у світі судна для перевезення зрідженого природного газу (ЗПГ). Воно називається QC-Max і зможе перевозити 271 000 кубічних метрів газу. Експерти кажуть, що будівництво судна почалося в період невизначеності на світових енергетичних ринках і в торгівлі, тому надійне транспортування СПГ важливе як ніколи, пише Interesting Engineering.

Китайська компанія планує побудувати перший танкер-газовоз QC-Max уже до 2028 року, а до 2030 року планують побудувати до 60 подібних суден. Замовлення на ці кораблі вже є.

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Танкери-газовози часто називають "перлиною" суднобудування. Їх складно проєктувати і будувати, адже їхнє створення потребує передових інженерних рішень і технологій.

QC-Max довжиною 344 метри зможе перевозити 271 000 кубічних метрів СПГ, що на 57% більше, ніж у сучасних танкерів-газовозів місткістю 174 000 кубічних метрів. Корабель використовуватиме новітню систему для зберігання і транспортування скрапленого природного газу за дуже низьких температур.

QC-Max довжиною 344 метри зможе перевозити 271 000 кубічних метрів СПГ, що на 57% більше, ніж у сучасних танкерів-газовозів місткістю 174 000 кубічних метрів Фото: interestingengineering.com

Таким чином за один рейс можна буде перевозити більше СПГ, що зробить торгівлю цим ресурсом більш ефективною, вважають експерти. Нове судно спроектовано таким чином, щоб працювати з більшістю великих терміналів СПГ по всьому світу.

Крім великих розмірів, судно використовує нові технології для скорочення витрати палива і зниження впливу на навколишнє середовище. Воно оснащене двигуном, який може працювати на кількох видах палива, що робить корабель більш енергоефективним.

Інженери поліпшили конструкцію корпусу судна, щоб зменшити опір води, що допомагає скоротити витрати і викиди вуглекислого газу.

Компанія Hudong-Zhonghua стверджує, QC-Max володіє не тільки найбільшою вантажопідйомністю серед танкерів-газовозів, а й споживає менше енергії, виробляє менше викидів вуглекислого газу, а також є більш безпечним і надійним.

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