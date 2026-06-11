Аварійна посадка: робот-трансформер опинився на Місяці і зробив історичний знімок (фото)

Місячний робот пропрацював 100 хвилин і передав ученим на Землю фотографії перевернутого посадкового модуля на поверхні Місяця.

Японський посадковий модуль SLIM здійснив аварійну посадку на Місяць у січні 2024 року і саме робот-трансформер LEV-2 повідомив науковцям про те, що трапилося. Протягом 100 хвилин робот в автономному режимі переміщався поверхнею Місяця, зробив фотографію перевернутого посадкового модуля SLIM і пережав цінні наукові дані на Землю. Тепер японські вчені в новій статті, опублікованій у журналі Science Robotics, описали деякі деталі цієї місії і пояснили, яку роль такі роботи можуть зіграти в майбутніх місіях на Місяць, пише Live Science.

Робот LEV-2, здатний змінювати свою форму залежно від рельєфу місцевості, був доставлений на Місяць за допомогою посадкового модуля SLIM 19 січня 2024 року. Японія тоді увійшла в історію, як п'ята країна, що посадила свій апарат на поверхню Місяця.

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Робот LEV-2 здатний змінювати свою форму залежно від рельєфу місцевості. На фото показано дві форми робота, коли він перебував на Землі Фото: JAXA

Але виявилося, що SLIM під час посадки приземлився "догори дриґом" і у нього виникли проблеми з генерацією електроенергії через неправильну орієнтацію сонячних панелей. Поки SLIM працював на резервній енергії своїх батарей, він випустив робота LEV-2, який переміщався поверхнею Місяця протягом 100 хвилин і зробив історичну фотографію модуля SLIM, а потім передав її на Землю. Дані LEV-2 дали змогу вченим усунути неполадки в роботі SLIM.

Робот LEV-2 зробив історичну фотографію посадкового модуля SLIM Фото: JAXA

Спочатку місія модуля мала тривати протягом двох земних тижнів, але на подив учених, SLIM отримав достатньо сонячної енергії, щоб пережити одразу три дуже холодні ночі на Місяці. Кожна така ніч триває приблизно 14 земних днів. У підсумку модуль передавав дані з Місяця в лютому, березні та квітні, а його місію визнали закінченою тільки в серпні.

Автори статті кажуть, що LEV-2 протягом короткого періоду часу переміщався Місяцем, робив зображення поверхні та проводив автономне дослідження сусіднього світу. Також він надав критично важливі дані про результати посадки.

LEV-2 також продемонстрував технології, які матимуть вирішальне значення для майбутніх місій на Місяць і Марс, кажуть учені. Це стосується можливості зміни форми робота для того, щоб підлаштуватися до практично будь-яких форм рельєфу.

За словами вчених, такі роботи дадуть змогу забезпечити ефективніші дослідницькі місії на Місяці, Марсі та інших планетах, адже вони можуть потрапити туди, де не зможуть опинитися великі космічні апарати.

І все ж дослідники зазначили, що, хоча LEV-2 досяг поставлених цілей, ця технологія потребує поліпшення.

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