Российские спутники глушат сигналы GPS: ученые обеспокоены возможным военным применением

Исследование показало, что помехи в работе GPS в основном происходили в рабочее время, что указывает на спланированную операцию.

Ученые из Университета штата Техас в Остине провели анализ данных, собранных наземными станциями мониторинга GPS, и обнаружили загадочную закономерность. За последние 7 лет в течение 75 дней по всей Европе наблюдалось внезапное падение уровня сигнала GPS. Исследование показало, что причиной является российский спутник-шпион, который, возможно, намеренно глушит сигналы GPS. Хотя цель этих спланированных операций пока не ясна, ученые считают, что их открытие может иметь серьезные последствия для радиоэлектронной борьбы во время будущих военных конфликтов, пишет Gizmodo.

Американские ученые выяснили с января 2019 года по апрель 2026 года произошло 75 случаев сбоя в работе GPS по всей Европе в разные дни. Все наземными станции мониторинга GPS одновременно зафиксировали внезапное падение уровня сигнала. В каждом случае помехи в работе GPS продолжались менее 10 секунд и происходили на территории от Испании до Польши. Ученые пришли к выводу, что такие помехи не могли быть созданы наземной системой, а, скорее всего, исходили из космоса.

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Оказалось, что внезапное падение уровня сигнала GPS происходило по вторникам, средам и четвергам в рабочее время. А значит это не было случайностью и это была спланированная операция, говорят исследователи.

С помощью имеющихся данных ученые рассчитали, что источник помех находится на высоте не менее 1200 км над Землей. Затем они выяснили, что во время создания помех для сигнала GPS в эти дни над Европой находился российский спутник-шпион "Космос-2546". Он входит в состав группировки российских военных спутников раннего предупреждения, используемых для обнаружения запусков баллистических ракет.

Ученые считают, что глушение сигнала происходило в рамках испытаний, которые не были замечены ранее. Эти испытания, хотя пока в основном безвредны, могут иметь более серьезные последствия. Авторы исследования говорят, что в будущем, если возникнет глобальный военный конфликт, подобные спутники могут настроены на полное подавление сигналов GPS не только в Европе.

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