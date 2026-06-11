По космосу гуляет ветер, способный уничтожить целую галактику (фото)

Ученые обнаружили галактический ветер, который объясняет почему в ранней Вселенной гораздо больше массивных “мертвых” галактик, чем ожидалось.

Галактики считаются "мертвыми", когда в них прекращается формирование новых звезд. Обнаруженный астрономами галактический ветер выбрасывает газ и пыль, необходимые для создания новых звезд, что решает одну из давних загадок астрофизики. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Phys.

За последние 4 года космический телескоп Уэбб представил первое наиболее четкое представление о ранней Вселенной, то есть первых миллиардах лет ее существеннее в течение 13,8 миллиардов лет ее истории. Астрономы обнаружили, что в ранней Вселенной гораздо больше массивных "мертвых" галактик, чем ожидалось. Считалось, что в ранней Вселенной темная энергия, ускоряющая расширение космоса, была намного сильнее, чем предполагалось, а потому она приводила к тому, что галактики росли и умирали быстрее. Теперь же астрономы нашли другое объяснение, которое кажется им более вероятным. Оно связано с галактическим ветром, создаваемым взрывами умирающих звезд.

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По словам астрономов, когда происходит столкновение галактик, то в них начинается бурное формирование новых звезд. Но когда самые большие и массивные звезды умирают, они взрываются сверхновой и создают мощный ветер, который выталкивает газ, необходимый для формирования новых звезд, из галактики. Такие галактические ветра были возможной причиной того, что массивные галактики в ранней Вселенной становились мертвыми и теперь появилось явное доказательство.

На основе собранных данных астрономы создали примерное изображение CRISTAL-02 Фото: phys.org

С помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA астрономы провели исследование галактики CRISTAL-02, существовавшей через 1 миллиард лет после Большого взрыва. Стоит отметить, что это не одна галактика, а группа галактик в заключительной стадии слияния.

Ученые выяснили, что внутри CRISTAL-02 формирование звезд происходит в 2 раза быстрее, чем у других подобных галактик. Также был обнаружен огромный поток газа, который выходит за пределы CRISTAL-02 и имеет почти такую же длину, как и сама галактика. Это говорит о том, что галактический ветер, созданный взрывами сверхновых, вытесняет этот газ.

Расчеты ученых показали, что мощный ветер выбрасывает газ в 2 раза быстрее, чем галактика создает новые звезды. Этот процесс приведет к тому, что через несколько десятков миллионов лет CRISTAL-02 станет "мертвой" галактикой. Это открытие объясняет, почему в ранней Вселенной обнаружено много массивных "мертвых" галактик. Астрономы считают, что обнаруженный ветер не является чем-то уникальным, а представляет собой распространенное явление. Таким образом ученые получили решение загадки, почему массивные галактики в ранней Вселенной живут быстро и рано умирают.

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