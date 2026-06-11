Космосом гуляє вітер, здатний знищити цілу галактику (фото)

Вчені виявили галактичний вітер, який пояснює чому в ранньому Всесвіті набагато більше масивних "мертвих" галактик, ніж очікувалося.

Галактики вважаються "мертвими", коли в них припиняється формування нових зірок. Виявлений астрономами галактичний вітер викидає газ і пил, необхідні для створення нових зірок, що вирішує одну з давніх загадок астрофізики. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Phys.

За останні 4 роки космічний телескоп Вебб представив перше найчіткіше уявлення про ранній Всесвіт, тобто перші мільярди років його суттєвішого протягом 13,8 мільярдів років його історії. Астрономи виявили, що в ранньому Всесвіті набагато більше масивних "мертвих" галактик, ніж очікувалося. Вважалося, що в ранньому Всесвіті темна енергія, що прискорює розширення космосу, була набагато сильнішою, ніж передбачалося, а тому вона призводила до того, що галактики зростали і вмирали швидше. Тепер же астрономи знайшли інше пояснення, яке здається їм більш імовірним. Воно пов'язане з галактичним вітром, створюваним вибухами вмираючих зірок.

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За словами астрономів, коли відбувається зіткнення галактик, то в них починається бурхливе формування нових зірок. Але коли найбільші та наймасивніші зірки помирають, вони вибухають надновою і створюють потужний вітер, який виштовхує газ, необхідний для формування нових зірок, з галактики. Такі галактичні вітри були можливою причиною того, що масивні галактики в ранньому Всесвіті ставали мертвими і тепер з'явився явний доказ.

На основі зібраних даних астрономи створили приблизне зображення CRISTAL-02 Фото: phys.org

За допомогою космічного телескопа Вебб і наземного радіотелескопа ALMA астрономи провели дослідження галактики CRISTAL-02, що існувала через 1 мільярд років після Великого вибуху. Варто зазначити, що це не одна галактика, а група галактик у заключній стадії злиття.

Вчені з'ясували, що всередині CRISTAL-02 формування зірок відбувається в 2 рази швидше, ніж у інших подібних галактик. Також було виявлено величезний потік газу, який виходить за межі CRISTAL-02 і має майже таку ж довжину, як і сама галактика. Це говорить про те, що галактичний вітер, створений вибухами наднових, витісняє цей газ.

Розрахунки вчених показали, що потужний вітер викидає газ у 2 рази швидше, ніж галактика створює нові зірки. Цей процес призведе до того, що через кілька десятків мільйонів років CRISTAL-02 стане "мертвою" галактикою. Це відкриття пояснює, чому в ранньому Всесвіті виявлено багато масивних "мертвих" галактик. Астрономи вважають, що виявлений вітер не є чимось унікальним, а являє собою поширене явище. Таким чином вчені отримали рішення загадки, чому масивні галактики в ранньому Всесвіті живуть швидко і рано вмирають.

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