Гряде велика перестановка в Чумацькому Шляху: галактика зміниться назавжди

Наша галактика мільярди років тому пережила зіткнення з іншою галактикою, що призвело до структурної зміни Чумацького Шляху. Астрономи стверджують, що на нашу галактику чекає подібна подія.

Може здатися, що Чумацький Шлях з моменту утворення понад 12 мільярдів років тому залишається стабільною галактикою. Але насправді це не так. Просто зараз наша галактика змінюється під впливом сусідньої карликової галактики і все йде до їхнього неминучого зіткнення, кажуть астрономи з Кембриджського університету, пише Phys.

Нині вважається, що всі великі галактики формуються внаслідок поглинання дрібніших галактик. Як показують спостереження, Чумацький Шлях приблизно 8-11 мільярдів років пережив катастрофічне зіткнення з карликовою галактикою Гайя-Енцелад і поглинув її. Залишки цієї галактики все ще присутні в Чумацькому Шляху у вигляді незвичайних зірок і зоряних скупчень. Мільйони зірок мають трохи інший хімічний склад, ніж зірки, що народилися в Чумацькому Шляху, і вони мають інші орбіти навколо центру нашої галактики.

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Це зіткнення призвело до деформації Чумацького Шляху та зміни його форми. Також виникли нові зоряні скупчення, а найстаріші зірки почали переміщатися з центру галактики до її околиць. Астрономи кажуть, що давнє зіткнення назавжди змінило вигляд Чумацького Шляху і навіть змінило орієнтацію його диска. Простіше кажуть, зіткнення змінило структуру і форму нашої галактики, але відтоді Чумацький Шлях мав мільярди років, щоб відновиться після катастрофічної події.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Відтоді, схоже, жоден інший космічний катаклізм не стрясав нашу галактику, дозволяючи їй жити спокійним, розміреним життям. Так було дотепер. Астрономи з'ясували, що галактика-супутник Чумацького Шляху під невдачею Велика Магелланова Хмара наразі притягує до себе нашу галактику і трохи руйнує її зовнішню частину. Але водночас Чумацький Шлях своєю сильнішою гравітацією притягує до себе сусідню карликову галактику.

Астрономи вважають, що в цій гравітаційній битві переможе тільки одна галактика і це буде Чумацький Шлях. Протягом мільйонів років він притягуватиме до себе Велику Магелланову Хмару і в кінцевому підсумку розірве цю галактику на частини, а потім поглине її. Цей процес уже розпочався і це призведе до неминучих змін у нашій галактиці, вважають учені, що можна порівняти з наслідками події, яка сталася 8-11 мільярдів років тому. Чумацький Шлях зазнає структурного руйнування і знову перебудується.

Насправді це не буде чимось унікальним, подібні злиття галактик відбуваються постійно. Але саме в Чумацькому Шляху набагато легше знайти ознаки минулих зіткнень і підказки про майбутні злиття.

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