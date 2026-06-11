Гряде велика перестановка в Чумацькому Шляху: галактика зміниться назавжди
Наша галактика мільярди років тому пережила зіткнення з іншою галактикою, що призвело до структурної зміни Чумацького Шляху. Астрономи стверджують, що на нашу галактику чекає подібна подія.
Може здатися, що Чумацький Шлях з моменту утворення понад 12 мільярдів років тому залишається стабільною галактикою. Але насправді це не так. Просто зараз наша галактика змінюється під впливом сусідньої карликової галактики і все йде до їхнього неминучого зіткнення, кажуть астрономи з Кембриджського університету, пише Phys.
Нині вважається, що всі великі галактики формуються внаслідок поглинання дрібніших галактик. Як показують спостереження, Чумацький Шлях приблизно 8-11 мільярдів років пережив катастрофічне зіткнення з карликовою галактикою Гайя-Енцелад і поглинув її. Залишки цієї галактики все ще присутні в Чумацькому Шляху у вигляді незвичайних зірок і зоряних скупчень. Мільйони зірок мають трохи інший хімічний склад, ніж зірки, що народилися в Чумацькому Шляху, і вони мають інші орбіти навколо центру нашої галактики.
Це зіткнення призвело до деформації Чумацького Шляху та зміни його форми. Також виникли нові зоряні скупчення, а найстаріші зірки почали переміщатися з центру галактики до її околиць. Астрономи кажуть, що давнє зіткнення назавжди змінило вигляд Чумацького Шляху і навіть змінило орієнтацію його диска. Простіше кажуть, зіткнення змінило структуру і форму нашої галактики, але відтоді Чумацький Шлях мав мільярди років, щоб відновиться після катастрофічної події.
Відтоді, схоже, жоден інший космічний катаклізм не стрясав нашу галактику, дозволяючи їй жити спокійним, розміреним життям. Так було дотепер. Астрономи з'ясували, що галактика-супутник Чумацького Шляху під невдачею Велика Магелланова Хмара наразі притягує до себе нашу галактику і трохи руйнує її зовнішню частину. Але водночас Чумацький Шлях своєю сильнішою гравітацією притягує до себе сусідню карликову галактику.
Астрономи вважають, що в цій гравітаційній битві переможе тільки одна галактика і це буде Чумацький Шлях. Протягом мільйонів років він притягуватиме до себе Велику Магелланову Хмару і в кінцевому підсумку розірве цю галактику на частини, а потім поглине її. Цей процес уже розпочався і це призведе до неминучих змін у нашій галактиці, вважають учені, що можна порівняти з наслідками події, яка сталася 8-11 мільярдів років тому. Чумацький Шлях зазнає структурного руйнування і знову перебудується.
Насправді це не буде чимось унікальним, подібні злиття галактик відбуваються постійно. Але саме в Чумацькому Шляху набагато легше знайти ознаки минулих зіткнень і підказки про майбутні злиття.
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