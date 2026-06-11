Грядет большая перестановка в Млечном Пути: галактика изменится навсегда

Наша галактика миллиарды лет назад пережила столкновения с другой галактикой, что привело к структурному изменению Млечного Пути. Астрономы утверждают, что нашу галактику ждет подобное событие.

Может показаться, что Млечный Путь с момента образования более 12 миллиардов лет назад остается стабильной галактикой. Но на самом деле это не так. Прямо сейчас наша галактика меняется под влиянием соседней карликовой галактики и все идет к их неизбежному столкновению, говорят астрономы из Кембриджского университета, пишет Phys.

Сейчас считается, что все крупные галактики формируются в результате поглощения более мелких галактик. Как показывают наблюдения, Млечный Путь примерно 8-11 миллиардов лет пережил катастрофическое столкновение с карликовой галактикой Гайя- Энцелад и поглотил ее. Остатки этой галактики все еще присутствуют в Млечном Пути в виде необычных звезд и звездных скоплений. Миллионы звезд имеют немного другой химический состав, чем звезды, родившиеся в Млечном Пути, и они имеют другие орбиты вокруг центра нашей галактики.

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Это столкновения привело к деформации Млечного Пути и изменению его формы. Также возникли новые звездные скопления, а самые старые звезды начали перемещаться из центра галактики к ее окраинам. Астрономы говорят, что древнее столкновение навсегда изменило облик Млечного Пути и даже изменило ориентацию его диска. Проще говорят, столкновение изменило структуру и форму нашей галактики, но с тех пор Млечный Путь имел миллиарда лет, чтобы восстановится после катастрофического события.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

С тех пор, похоже, ни один другой космический катаклизм не сотрясал нашу галактику, позволяя ей жить спокойной, размеренной жизнью. Так было до сих пор. Астрономы выяснили, что галактика спутник Млечного Пути под невезением Большое Магелланово Облако в настоящее время притягивает к себе нашу галактику и немного разрушает ее внешнюю часть. Но в то же время Млечный Путь своей более сильной гравитацией притягивает к себе соседнюю карликовую галактику.

Астрономы считают, что в этой гравитационной битве победит только одна галактика и это будет Млечный Путь. В течение миллионов лет он будет притягивать к себе Большое Магелланово Облако и в конечном итоге разорвет эту галактику на части, а затем поглотит ее. Этот процесс уже начался и это приведет к неизбежным изменениям в нашей галактике, считают ученые, что можно сравнить с последствиями события, произошедшего 8-11 миллиардов лет назад. Млечный Путь подвергнется структурному разрушению и снова перестроится.

На самом деле это не будет чем-то уникальным, подобные слияния галактик происходят постоянно. Но именно в Млечном Пути намного легче найти признаки прошлых столкновений и подсказки о будущих слияниях.

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