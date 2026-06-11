Загадкові частинки-привиди: підземний детектор у Китаї наблизився до розгадки їхнього секрету

Китайські вчені представили перші результати дослідження за допомогою детектора JUNO нейтрино — невловимих частинок, які заповнюють весь Всесвіт.

Цзянменьська підземна нейтринна обсерваторія (JUNO) — це найбільший у світі детектор нейтрино. Цей підземний детектор розпочав роботу в серпні минулого року і 10 червня 2026 року китайські вчені представили перші важливі результати дослідження загадкових частинок-привидів у журналі Nature, пише AP.

Цзянменьську підземну нейтринну обсерваторію було побудовано на глибині 700 метрів у Китаї для вивчення нейтрино. Це частинки, що не мають заряду і майже не мають маси, а тому через складність їхнього виявлення їх називають частинками-привидами. Трильйони нейтрино, які з'явилися незабаром після Великого вибуху, щосекунди проносяться через наші тіла.

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У дослідженні китайські вчені представили свої початкові результати збору даних детектором JUNO. Зокрема, фізики змогли провести одне з найточніших на сьогодні вимірювань того, як нейтрино перемикаються між трьома видами або ароматами в міру свого руху в просторі.

Нейтрино вважається найзагадковішою елементарною частинкою серед усіх відомих. Ці частинки майже не взаємодіють зі звичайною матерією і мають три види: електронне, мюонне і тау-нейтрино.

Нейтрино вважається найзагадковішою елементарною частинкою серед усіх відомих Фото: Khoisan

Фізики вважають, що отримана за допомогою детектора JUNO інформація про нейтрино може зруйнувати Стандартну модель фізики елементарних частинок. Ця модель не є повною, адже не враховує гіпотетичних частинок, а також вона не передбачала, що нейтрино має масу, хоч і дуже маленьку.

Сферичний підземний детектор JUNO розташований на глибині 700 метрів. Він досліджує антинейтрино, які утворюються в реакторах прилеглих атомних електростанцій. Антинейтрино — це протилежна форма нейтрино з антиматерії. Цю частинку можуть вивчати фізики, щоб зрозуміти поведінку і принцип роботи нейтрино. Коли антинейтрино зустрічаються з частинками всередині детектора, вони виробляють спалах світла. Спеціальні датчики можуть точно визначити, що це був за спалах світла і який вид нейтрино його викликав.

Фізики сподіваються, що детектор JUNO допоможе розгадати давню загадку про те, наскільки важкими є різні аромати нейтрино. Вважається, два види нейтрино мають схожу масу, але третій є легшим.

Початкові результати дослідження, проведеного за допомогою детектора JUNO, поки не дають однозначної відповіді, але вони показують, що підземний детектор може розрізняти різні аромати нейтрино і їхні маси.

Китайські фізики сподіваються, що в найближчому майбутньому їм вдасться розгадати хоча б деякі загадки цієї невловимої частинки-примари. Перші результати обнадіюють.

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