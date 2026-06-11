Загадочные частицы-призраки: подземный детектор в Китае приблизился к разгадке их секрета

Китайские ученые представили первые результаты исследования с помощью детектора JUNO нейтрино — неуловимых частиц, которые заполняют всю Вселенную.

Цзянмэньская подземная нейтринная обсерватория (JUNO) – это самый большой в мире детектор нейтрино. Этот подземный детектор начал работу в августе прошлого года и 10 июня 2026 года китайские ученые представили первые важные результаты исследования загадочных частиц-призраков в журнале Nature, пишет AP.

Цзянмэньская подземная нейтринная обсерватория была построена на глубине 700 метров в Китае для изучения нейтрино. Это частицы, не имеющие заряда и почти не имеющие массы, а потому из-за сложности их обнаружения они называются частицами-призраками. Триллионы нейтрино, которые появились вскоре после Большого взрыва, каждую секунду проносятся через наши тела.

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В исследовании китайские ученые представили свои первоначальные результаты сбора данных детектором JUNO. В частности, физики смогли проведи одно из самых точных на сегодня измерений того, как нейтрино переключаются между тремя видами или ароматами по мере своего движения в пространстве.

Нейтрино считается самой загадочной элементарной частицей среди всех известных. Эти частицы почти не взаимодействуют с обычной материей и имеют три вида: электронное, мюонное и тау-нейтрино.

Нейтрино считается самой загадочной элементарной частицей среди всех известных Фото: Science

Физики считают, что полученная с помощью детектора JUNO информация о нейтрино может разрушить Стандартную модель физики элементарных частиц. Эта модель не является полной, ведь не учитывает гипотетических частиц, а также она не предсказывала, что у нейтрино есть масса, хоть и очень маленькая.

Сферический подземный детектор JUNO расположен на глубине 700 метров. Он исследует антинейтрино, которые образуются в реакторах близлежащих атомных электростанций. Антинейтрино — это противоположная форма нейтрино из антиматерии. Эту частицу могут изучать физики, чтобы понять поведение и принцип работы нейтрино. Когда антинейтрино встречаются с частицами внутри детектора, они производят вспышку света. Специальные датчики могут точно определить, что это была за вспышка света и какой вид нейтрино ее вызвал.

Физики надеются, что детектор JUNO поможет разгадать давнюю загадку о том, насколько тяжелыми являются разные ароматы нейтрино. Считается, два вида нейтрино имеют похожую массу, но третий является более легким.

Первоначальные результаты исследования, проведенного c помощью детектора JUNO, пока не дают однозначного ответа, но они показывают, что подземный детектор может различать разные ароматы нейтрино и их массы.

Китайские физики надеются, что в ближайшем будущем им удастся разгадать хотя бы некоторые загадки этой неуловимой частицы-призрака. Первые результаты обнадеживают.

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