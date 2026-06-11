Російські супутники глушать сигнали GPS: вчені стурбовані можливим військовим застосуванням

Дослідження показало, що перешкоди в роботі GPS здебільшого відбувалися в робочий час, що вказує на сплановану операцію.

Вчені з Університету штату Техас в Остіні провели аналіз даних, зібраних наземними станціями моніторингу GPS, і виявили загадкову закономірність. За останні 7 років протягом 75 днів по всій Європі спостерігалося раптове падіння рівня сигналу GPS. Дослідження показало, що причиною є російський супутник-шпигун, який, можливо, навмисно глушить сигнали GPS. Хоча мета цих спланованих операцій поки не зрозуміла, вчені вважають, що їхнє відкриття може мати серйозні наслідки для радіоелектронної боротьби під час майбутніх військових конфліктів, пише Gizmodo.

Американські вчені з'ясували, що з січня 2019 року по квітень 2026 року сталося 75 випадків збою в роботі GPS по всій Європі в різні дні. Усі наземними станції моніторингу GPS одночасно зафіксували раптове падіння рівня сигналу. У кожному випадку перешкоди в роботі GPS тривали менше ніж 10 секунд і відбувалися на території від Іспанії до Польщі. Учені дійшли висновку, що такі перешкоди не могли бути створені наземною системою, а, найімовірніше, виходили з космосу.

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Виявилося, що раптове падіння рівня сигналу GPS відбувалося по вівторках, середах і четвергах у робочий час. А значить це не було випадковістю і це була спланована операція, кажуть дослідники.

За допомогою наявних даних учені розрахували, що джерело перешкод розташоване на висоті щонайменше 1200 км над Землею. Потім вони з'ясували, що під час створення перешкод для сигналу GPS у ці дні над Європою перебував російський супутник-шпигун "Космос-2546". Він входить до складу угруповання російських військових супутників раннього попередження, що використовуються для виявлення запусків балістичних ракет.

Вчені вважають, що глушіння сигналу відбувалося в рамках випробувань, які не були помічені раніше. Ці випробування, хоча поки що здебільшого нешкідливі, можуть мати більш серйозні наслідки. Автори дослідження кажуть, що в майбутньому, якщо виникне глобальний військовий конфлікт, подібні супутники можуть бути налаштовані на повне придушення сигналів GPS не тільки в Європі.

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