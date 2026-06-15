Во время полета на Луну астронавты видели свет с закрытыми глазами: никто не знает почему

Астронавты программы “Аполлон”, пытавшиеся поспать во время полета на Луну, постоянно замечали то же самое явление в темноте. Механизм явления остается загадкой.

Астронавты NASA во время миссий на Луну с 1969 по 1972 года постоянно видели одни и те же короткие вспышки света в темноте, когда пытались поспать. Считается, что этот свет был вызван прохождением космических лучей через зрительную систему. Но механизм того, как космические частицы превращаются во вспышку света в данном случае, до сих пор неизвестен, пишет Space Daily.

Первыми странные вспышки света заметили астронавты миссии "Аполлон-11". Даже в темноте, когда глаза к ней привыкли, астронавты видели точки и полосы света, которые почти всегда были бесцветными. Эти вспышки появлялись достаточно часто, а потому астронавты долго не могли заснуть. Затем о таком же явлении сообщали и другие экипажи программы "Аполлон", которые летали на Луну.

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Еще в 1952 году ученые предположили, что люди, подвергшиеся воздействию космических лучей в космосе, могут видеть именно это. Космические лучи представляет собой поток элементарных частиц или ядер некоторых атомов. Ученые из NASA решили, что астронавты столкнулись именно с космическими лучами.

Это было доказано с помощью специальных детекторов, которые надевали на голову астронавты миссий "Аполлон-16" и "Аполлон-17". Детекторы зафиксировали прохождение космических лучей через глаза астронавтов и в это время возникали вспышки света. Хотя причина странного явления ясна, остается неизвестным сам механизм появления таких вспышек света. Как элементарная частица при прохождении через глаз создает точки и полосы из света в темноте?

Существует несколько предположений. Возможно, частица ионизирует ткани непосредственно в сетчатке, стимулируя светочувствительные клетки или нейроны, расположенные за ней, по мере своего прохождения. Возможно, частица комического луча, которая движется чрезвычайно быстро создает фотоны, частицы света, непосредственно в глазах. Возможно, вспышки света возникают из-за попадания частиц в зрительный нерв или зрительные центры головного мозга, минуя глаз.

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