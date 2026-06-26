Ракета Ілона Маска вріжеться в Місяць у серпні 2026 року: чи можна це побачити з Землі (фото)

Верхній ступінь ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX, згідно з прогнозом, з величезною швидкістю впаде поблизу кратера Ейнштейн на Місяці.

Експерти прогнозують, що приблизно 5 серпня 2026 року відбудеться унікальна подія. Верхній ступінь ракети Falcon 9 висотою 14 метрів і вагою 4 тонни на швидкості 8700 км/год, що приблизно в сім разів перевищує швидкість звуку на Землі, впаде на Місяць. Зіткнення має відбутися поруч із кратером Ейнштейн на межі видимої та зворотної сторони Місяця. Але чи буде видно цю подію з Землі? Про це пише Space.

Ракета Falcon 9 Фото: скриншот

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX запустила у космос два місячні посадкові модулі в січні 2025 року. Посадковий модуль Blue Ghost американської компанії Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяці в березні 2025 року, а посадковий модуль Hakuto-R японської компанії ispace розбився під час посадки на Місяць у червні 2025 року. Але верхній ступінь ракети весь цей час залишався в космосі і тепер, згідно з прогнозами експертів, приблизно 5 серпня 2026 року він має впасти на поверхню Місяця.

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Але чи буде ця подія видно з Землі? Вчені вважають, що під час зіткнення верхнього ступеня Falcon 9 з Місяцем має з’явитися яскравий спалах світла. Також удар має підняти вгору велику кількість місячного реголіту, пилу та каменів, що вкривають поверхню Місяця. Цей потік реголіту може відбивати світло Сонця і деякий час буде добре помітним із Землі.

Стрілкою позначено місце на Місяці, куди вріжеться перший ступінь ракети Falcon 9 Фото: Live Science

Брайан Дей з NASA зазначає, що не можна з упевненістю сказати, чи можна буде спостерігати за падінням ракети Falcon 9 на Місяць у телескопи. Швидше за все, це можливо, каже вчений, але, можливо, ракета впаде на зворотний бік Місяця або спалах світла буде недостатньо яскравим.

Вільям Кук із NASA вважає, що ця подія пройде непомітно для спостерігачів на Землі. І все ж завжди є шанс, що це не так, каже вчений. Є багато факторів, які варто враховувати, але їх неможливо передбачити. Кук вважає, що 5 серпня варто спрямувати телескопи в район кратера Ейнштейн, адже, можливо, пощастить побачити це унікальне зіткнення ракети з Місяцем.

Кратер Ейнштейн на Місяці Фото: solar-system

Брент Гаррі з NASA каже, що навіть якщо цю подію не вдасться побачити з Землі, її зможе спостерігати космічний апарат Lunar Reconnaissance Orbiter, який обертається навколо Місяця та досліджує його поверхню. Можливо, ми отримаємо дивовижні фотографії. Залишилося чекати недовго.

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