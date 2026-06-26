Астрономи шукали чорну діру, а виявили одну з найбільших галактик у Всесвіті (фото)

Вчені спостерігали злиття одразу шести галактик в одну. Під час злиття відбувається зростання надмасивної чорної діри. Це відкриття допоможе краще зрозуміти, як утворилися найбільші та наймасивніші галактики.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" виявили у ранньому Всесвіті злиття щонайменше шести галактик. Очікується, що це злиття призведе до утворення однієї з найбільших галактик у Всесвіті, а також величезної надмасивної чорної діри. Результати досліджень опубліковано в журналах The Open Journal of Astrophysics та Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Система, що складається щонайменше з шести галактик, які зливаються в одну масивну галактику, розташована на відстані 12 мільярдів світлових років від нас. Це означає, що астрономи побачили її такою, якою вона була, коли вік Всесвіту становив 1,8 мільярда років.

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Раніше астрономи виявили в цій ділянці космосу випромінювання, яке, як вони припустили, походило з аккреційного диска гігантської чорної діри. Спрямувавши телескоп "Вебб" на цю ділянку космосу, вчені виявили щось дивовижне. Замість очікуваної однієї галактики вони виявили одразу шість, які зливаються в одну масивну галактику. А в центрі цієї системи активно зростає надмасивна чорна діра, яка випускає струмені випромінювання та матерії.

Шість галактик, що перебувають на стадії злиття, отримали назву TGSSJ1530+1049 і, ймовірно, вони злиються в одну величезну та яскраву еліптичну галактику. Такі галактики знаходяться в центрі галактичних скупчень. Тому астрономи вважають, що вони стали свідками початку формування такого скупчення.

Астрономи за допомогою космічного телескопа "Вебб" виявили у ранньому Всесвіті злиття щонайменше шести галактик. Очікується, що це злиття призведе до утворення однієї з найбільших галактик у Всесвіті Фото: solar-system

"Ми вважаємо, що спостерігаємо рідкісний випадок, коли кілька масивних галактик досі існують окремо, але вже перебувають у процесі формування однієї набагато більшої галактики", — зазначають вчені.

Усі шість галактик мають загальний розмір приблизно у кілька десятків тисяч світлових років. Це менше, ніж розмір Чумацького Шляху — 100 000 світлових років. І все ж ці галактики містять величезну кількість зірок, еквівалентну сотням мільярдів мас Сонця.

Дослідження також показало, що швидкість утворення зірок у цих галактиках становить від 70 до 163 сонячних мас на рік. Це неймовірно швидко. Чумацький Шлях утворює зірки зі швидкістю менше десяти сонячних мас на рік.

TGSSJ1530+1049 — одне з найщільніших скупчень масивних галактик, виявлених на сьогодні у ранньому Всесвіті. Це відкриття допоможе краще зрозуміти, як формувалися наймасивніші галактики та чорні діри у Всесвіті.

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