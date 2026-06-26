Як цукрова вата: астрономи виявили дві найлегші планети у Всесвіті (фото)

Вчені виявили два газові гіганти з найнижчою щільністю серед усіх, що коли-небудь були виявлені. Щільність цих планет нижча, ніж у цукрової вати.

Астрономи за допомогою космічного телескопа TESS виявили дві раніше невідомі планети на відстані 1110 світлових років від нас. Їхня щільність нижча, ніж у цукрової вати, і це найлегші планети у Всесвіті серед відомих. Такі планети трапляються дуже рідко, але ще рідше дві "суперпухкі" планети, як їх називають астрономи, зустрічаються в одній планетній системі. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Space.

Астрономи називають "суперпухкими" планети типу газових гігантів, які мають надзвичайно велику атмосферу, але дуже низьку щільність. Відомо лише кілька таких планет, але лише у чотирьох зоряних системах вони зустрічаються парами.

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Саме таку рідкісну пару, яка обертається навколо карликової зірки TOI-791, виявили астрономи. Їм дали назви TOI-791 b та TOI-791 c. Обидві планети мають приблизно такий самий розмір, як і найбільша планета Сонячної системи — Юпітер. Але щільність TOI-791 c у 28 разів нижча, ніж у Юпітера, а щільність TOI-791 b — у 35 разів нижча.

Щільність Юпітера становить 1,33 грама на кубічний сантиметр, щільність TOI-791 b становить 0,038 грама на кубічний сантиметр, а щільність TOI-791 — 0,047 грама на кубічний сантиметр. Щільність цукрової вати становить приблизно 0,05 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння: щільність Землі становить 5,5 грама на кубічний сантиметр.

Порівняння розмірів TOI-791 b та TOI-791 c з розмірами Землі та газових гігантів Сонячної системи: Нептуна, Урана, Сатурна та Юпітера Фото: solar-system

Це означає, що дві виявлені планети мають щільність навіть нижчу, ніж у цукрової вати, і наразі є найлегшими з відомих планет.

Ще однією особливістю цих двох планет є те, що вони перебувають у рідкісному орбітальному резонансі — 5:3. Це означає, що на кожні п’ять обертів, які здійснює внутрішня планета TOI-791 b, зовнішня планета TOI-791 c здійснює рівно три оберти навколо своєї зірки.

Це відкриття може допомогти розгадати загадку того, як насправді формуються "суперпухкі" планети. Найпоширеніша теорія припускає, що вони утворюються у віддалених холодних областях протопланетних газових дисків, що оточують зірки. Там газ міг швидко охолоджуватися й накопичуватися навколо маленького ядра. Таким чином ці світи отримали величезну атмосферу з водню та гелію. Астрономи мають намір перевірити цю теорію за допомогою нових планет.

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