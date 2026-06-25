Скелети людей, які жили 300 000 років тому, належать виключно жінкам (фото)

Археологи виявили, що всі скелети Homo naledi, знайдені в південноафриканській печері, належать жінкам. Вчені поки що не знають, як це пояснити.

Вчені вперше провели генетичний аналіз останків родичів людини Homo naledi, які були виявлені в печері "Висхідна зірка" у Південно-Африканській Республіці у 2013 році. Ці стародавні люди жили приблизно 300 000 років тому і є родичами сучасної людини. Дослідження, результати якого опубліковано в журналі Cell, показало, що всі знайдені скелети Homo naledi належать жінкам. Вчені поки що не знають, як інтерпретувати це відкриття, пише Live Science.

13 років тому археологи вперше виявили майже 20 скелетів невідомих двоногих істот у печері "Висхідна зірка" у ПАР. Згодом з’ясувалося, що це родичі сучасної людини, яких назвали Homo naledi.

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Череп Homo naledi Фото: Wikipedia

Подальші дослідження показали, що ці стародавні люди мали невеликий мозок, а верхня частина їхнього тіла нагадувала австралопітеків, але при цьому обличчя, руки та нижні кінцівки були більш схожими на ті, що є у сучасних людей. Минулого року вчені припустили, що печера могла бути місцем поховання. Але така складна поведінка, як поховання своїх родичів, є несподіваною для людей з маленьким мозком.

Реконструкція обличчя Homo naledi

Археологи провели генетичний аналіз зубів Homo naledi. Вони дослідили певні гени, що кодують білки, які відрізняються залежно від статі. У підсумку було виявлено, що всі скелети, знайдені в печері, належать жінкам. Це відкриття здивувало вчених, адже не існує відомих стародавніх людських поховань, у яких були б лише жінки.

Існують давні людські похоронні звичаї, характерні для кожної статі. Тому, можливо, це поховання є прикладом розділення особин за статевою ознакою під час поховання, вважають вчені. Але всі подібні похоронні обряди з’явилися через кілька сотень тисяч років у Homo sapiens.

Вчені зазначають, що це дуже дивне відкриття, яке, до того ж, стосується дуже дивного виду родичів сучасної людини. Вчені поки що не знають, як інтерпретувати це відкриття.

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