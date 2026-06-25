Скелеты людей, живших 300 000 лет назад, принадлежат только женщинам (фото)

Археологи обнаружили, что все скелеты Homo naledi, найденные в южноафриканской пещере, принадлежат женщинам. Ученые пока не знают, как это объяснить.

Ученые впервые провели генетический анализ останков родственников человека Homo naledi, которые были обнаружены в пещере "Восходящая звезда" в Южно-Африканской Республике в 2013 году. Эти древние люди жили примерно 300 000 лет назад и являются родственниками современного человека. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Cell, показало, что все найденные скелеты Homo naledi принадлежат женщинам. Ученые пока не знают, как интерпретировать это открытие, пишет Live Science.

13 лет назад археологи впервые обнаружили почти 20 скелетов неизвестных двуногих существ в пещере "Восходящая звезда" в ЮАР. Позже выяснилось, что это родственники современного человека, которые получили название Homo naledi.

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Череп Homo naledi Фото: Wikipedia

Дальнейшие исследования показали, что эти древние люди имели небольшой мозг, а их верхняя часть тела напоминала австралопитеков, но при этом лицо, руки и нижние конечности были более похожи на те, что есть у современных людей. В прошлом году ученые предположили, что пещера могла быть местом захоронения. Но такое сложное поведение, как похороны своих родственников является неожиданным для людей с маленьким мозгом.

Реконструкция лица Homo naledi

Археологи провели генетический анализ зубов Homo naledi. Они изучили определенные гены, кодирующие белки, которые отличаются в зависимости от пола. В тоге было обнаружено, что все скелеты, обнаруженные в пещере, принадлежат женщинам. Это открытие удивило ученых, ведь не существует известных древних человеческих захоронений, в которых находились бы только женщины.

Существуют древние человеческие погребальные обычаи, специфичные для каждого пола. Поэтому, возможно, это захоронение является примером разделения особей по половому признаку при захоронении, говорят ученые. Но все подобные погребальные обряды появились через несколько сотен тысяч лет у Homo sapiens.

Ученые говорят, что это очень странное открытие, которое к тому же касается очень странного вида родственников современного человека. Ученые пока не знают, как интерпретировать это открытие.

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