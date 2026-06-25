Древний артефакт считали куском медвежьей шкуры: археологи исправили 80-летнюю ошибку (фото)

После повторного исследования фрагментов кожи, пролежавших почти 80 лет в музейном хранилище в Швеце, археологи идентифицировали самую древнюю обувь в стране. Сначала считалось, что эти фрагменты, обнаруженные в древнем захоронении, являются частью медвежьей шкуры.

Фрагменты были обнаружены в ходе раскопок большого каменного кургана в 1943 году. На протяжении десятилетий они фигурировали в документации как остатки медвежьей шкуры, найденной под римским бронзовым котлом, пишет Arkeonews.

Недавнее исследование позволило сделать вывод, что этот материал на самом деле происходит от обуви, которая датируется примерно периодом между I и III веками нашей эры.

Фрагменты обуви были извлечены из кургана A51 — одного из крупнейших захоронений в восточной части Уппланда. Диаметр погребального памятника составлял около 13 метров, а высота — примерно 1,5 метра. В ходе раскопок под руководством археолога Гарри Талина исследователи обнаружили обширную коллекцию предметов, в частности римский бронзовый котел, детали двух рогов для питья, кремированные человеческие останки и кости животных.

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Остатки обуви были извлечены из кургана A51 — одного из крупнейших захоронений в восточной части Уппланда Фото: Eriksson et al.

Хотя куски кожи долгое время считались медвежьей шкурой, некоторые детали вызывали сомнения. В могиле не было медвежьих когтей, которые часто находят, когда в погребениях кладут медвежьи шкуры. Когда в 2023 году специалисты музея повторно исследовали фрагменты, они заметили признаки, указывающие на обувь.

Один фрагмент имел большие отверстия в форме буквы D, а другой — более мелкие отверстия вдоль края, а также отчетливые следы износа. Эти характеристики обычно ассоциируются с системами шнуровки и точками крепления, используемыми в обуви.

Исследователи пришли к выводу, что эти фрагменты, скорее всего, принадлежали обуви, похожей на сапоги, предназначенной для холодного климата. Остатки меха и относительно закрытая конструкция подтверждают эту интерпретацию.

Доисторическая обувь в Швеции встречается крайне редко. Ближайшие аналоги происходят из римских и подвергшихся римскому влиянию памятников в Великобритании и Германии. Исследователи полагают, что обувь, вероятно, была изготовлена местными мастерами с использованием дизайнерских идей, распространившихся из римского мира.

Соли меди, выделявшиеся из бронзового котла, помогли защитить кожу от разложения Фото: Eriksson et al.

Контекст захоронения также свидетельствует о широких связях, которые поддерживали скандинавские элиты в железном веке. Римский котел, крепление для питьевого рога и другие предметы указывают на связи с регионами вокруг Балтийского моря, южной Скандинавией, Польшей и территориями, связанными с Римом.

Радиоуглеродное датирование показало, что у могилы была более сложная история, чем считалось ранее. Кремированные человеческие останки, найденные рядом с котлом, датируются ранней доримской эпохой железа, примерно 405–209 гг. до н. э.

Однако кости овец или коз, обнаруженные внутри котла, относились к более позднему периоду, совпадающему с артефактами римской эпохи железа. Это свидетельствует о том, что курган со временем использовался повторно для захоронений или ритуальных подношений.

Еще одной интригующей деталью является расположение ботинка внутри могилы. Он не находился на ноге покойного, а был тщательно размещен под котлом и над деревянной подноской. Исследователи полагают, что такое намеренное расположение могло иметь символическое значение.

Когда в 2023 году специалисты музея вновь исследовали эти фрагменты, они заметили признаки, указывающие на то, что это была обувь Фото: Eriksson et al.

Сохранность самой кожи была необычной. Органические материалы редко сохраняются в шведских могилах той эпохи. В данном случае соли меди, выделявшиеся из бронзового котла, помогли защитить кожу от разложения, благодаря чему фрагменты сохранились на протяжении веков.

В ходе исследования также были проанализированы данные ДНК-анализа. Ранее предполагалось, что материал принадлежит медведю, но более поздние тесты указывают на возможные следы белок и представителей семейства псовых, таких как собаки или волки. Исследователи подчеркивают, что эти результаты остаются неопределенными и требуют дальнейшего подтверждения.

Это открытие даёт ценное представление об одежде, ремеслах, погребальных обычаях и культурных связях Швеции с римским миром в железном веке. То, что когда-то считалось простым фрагментом медвежьей шкуры, оказалось свидетельством сложного общества, сочетавшего местные традиции с внешними влияниями.

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