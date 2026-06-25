Такого артефакта еще никогда не находили: в Испании обнаружили реликвию исчезнувшей цивилизации (фото)

В Испании археологи обнаружили необычный бронзовый предмет, который помогает исследователям лучше понять древнюю тартесийскую цивилизацию. Древняя колесница, найденная на археологическом памятнике Касас-дель-Туруньело, судя по всему, играла важную роль в религиозных обрядах.

Артефакт был обнаружен в ходе восьмого сезона раскопок в "Касас-дель-Туруньело" — одном из важнейших тартэсийских памятников, когда-либо обнаруженных. Археологи отметили: "Мы искали на суше, на море и в воздухе, но ничего подобного не нашли", что свидетельствует об исключительности этой находки, пишет Arkeonews.

Несмотря на то, что этот предмет называют колесницей, он не предназначался для перевозки. Археологи считают, что он служил церемониальной платформой на колесах и, вероятно, использовался для переноса горящего угля или ароматических веществ во время религиозных обрядов. Эта версия еще изучается, но декоративные элементы убедительно указывают на символическое и ритуальное назначение.

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Сохранившаяся половина артефакта имеет длину около 60 сантиметров и высоту 47 сантиметров. На её боках изображены грифоны — легендарные существа, сочетающие тело льва с головой и крыльями орла. Эти фигуры появились в художественных традициях Египта и Месопотамии, а затем распространились по всему Средиземноморью. На передней части повозки изображено рогатое лицо, которое идентифицируют как Ахелоса — бога рек из греческой мифологии, которого также изображали в этрусском искусстве.

Конструкция включает две бородатые мужские фигуры, которые, судя по всему, поддерживают платформу, подобно атлантам Фото: Ayuntamiento de Guareña

Особый интерес у исследователей вызвала одна деталь: высунутый язык фигуры. Эта черта обычно ассоциируется с горгонами, такими как Медуза, а не с Ахелосом. В результате специалисты полагают, что изображение может сочетать в себе черты различных мифологических традиций.

Если это подтвердится, тележка станет необычным примером античной религиозной символики. Конструкция также включает две бородатые мужские фигуры, которые, судя по всему, поддерживают платформу подобно атлантам, хотя для подтверждения их идентичности необходима дальнейшая реставрация.

Колесница демонстрирует высокий уровень мастерства в металлообработке. Она была изготовлена из множества бронзовых компонентов в сочетании с железными деталями, в частности с функциональной осью, обеспечивавшей движение колес. В настоящее время ученые проводят анализы, чтобы определить происхождение металла. Предварительные данные указывают на возможную связь с Этрурией в Древней Италии, где были известны ритуальные колесницы, хотя ни одна из них не напоминает этот испанский образец. Не исключено также греческое происхождение.

Этот артефакт демонстрирует, как Тартессос участвовал в обширной сети обмена в Средиземноморье. Эта цивилизация поддерживала контакты с финикийской, греческой, этрусской и египетской культурами, адаптируя иностранные идеи и предметы к местным традициям.

В ходе последнего сезона раскопок было сделано ещё несколько важных открытий. Археологи обнаружили целые жаровни, большой бронзовый котёл, патеру и другие бронзовые сосуды. Одна миска, украшенная ручками в форме пальметт, могла быть греческим "поданиптером" — сосудом, который традиционно использовался для обрядового омовения ног.

Колесница изготовлена из множества бронзовых компонентов в сочетании с железными деталями, в частности с функциональной осью, обеспечивавшей движение колес Фото: Ayuntamiento de Guareña

Команда также обнаружила египетский алабастрон, который, вероятно, использовался для хранения духов или ароматических веществ, а также сотни фрагментов слоновой кости. На этих фрагментах изображены сцены с воинами, змеями, львами, растениями и лотосовыми узорами.

Касас-дель-Туруньело имеет особое значение благодаря своему превосходному состоянию сохранности. Здание было намеренно засыпано глиной после того, как получило повреждения в результате пожара. Благодаря этому многие архитектурные элементы сохранились в целости, в частности монументальная лестница, системы водоснабжения и помещения, которые, вероятно, использовались в административных, жилых и церемониальных целях.

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