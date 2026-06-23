Археологи обнаружили святилище Минервы в древнем карьере: известно даже имя заказчика (фото)

В центральной Испании археологи обнаружили римское святилище богини Минервы, высеченное в скале. Этот памятник был найден в древнем карьере недалеко от Кампос-дель-Параисо — района, известного своей ролью в добыче ценных полезных ископаемых в античности.

Святилище было высечено непосредственно в стене карьера в конце II века н. э. Учёным даже удалось выяснить, кто заказал строительство святилища, пишет Heritage Daily.

Согласно исследованию, строительство святилища было заказано Плотием Вигором — членом влиятельного римского рода, родственники которого занимали должности сенаторов и имперских чиновников по всей Римской империи. Исследование провели учёные из Мадридского политехнического университета.

Эта достопримечательность расположена примерно в 15 километрах от Сегобриги — одного из важнейших римских городов в центральной Испании. Этот регион обогатился благодаря добыче лаписа спекуляриса — прозрачного гипсового минерала, который использовался в качестве оконного стекла в большей части римского мира.

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Исследователи описали святилище как небольшое сооружение, известное как "эдикула", высеченное в песчаниковой скале карьера. Несмотря на скромные размеры — всего 70 сантиметров в ширину и 50 сантиметров в высоту — сооружение очень напоминает миниатюрный римский храм. Две каннелированные полуколонны поддерживают треугольный фронтон, создавая тщательно продуманный архитектурный дизайн.

В центре святилища находится рельеф Минервы — римской богини мудрости, военного дела и ремесел. Хотя многовековое выветривание повредило некоторые части скульптуры, археологи идентифицировали богиню по нескольким сохранившимся чертам.

Текст гласит: "Богине Минерве Плотий Вигор посвящает это вместе со своим окружением" Фото: José Martínez Hernández

Минерва изображена стоящей лицом вперёд, одетой в длинную тунику и шлем. Она держит копьё и щит, а также эгиду — защитный символ, связанный с богиней. На щите также можно увидеть изображение совы, которая олицетворяла мудрость и была священным животным Минервы.

Одним из важнейших аспектов этой находки является двухстрочная латинская надпись, высеченная под рельефом. Текст гласит: "Богине Минерве Плотий Вигор посвящает это вместе со своим окружением".

Эта надпись напрямую связывает известную личность со святилищем и дает ценные свидетельства о влиянии семьи Плотия на территории римской Испании. Исторические записи свидетельствуют, что члены этой семьи проживали в таких городах, как Таррако, Гадес, Эмерита-Августа и Картаго-Нова.

Археологи также обнаружили небольшую резную полку рядом с алтарём. Они полагают, что верующие, вероятно, оставляли там подношения во время посещения святилища. Такие подношения могли включать еду, мелкие предметы или символические дары, предназначенные для обретения благосклонности и защиты богини.

Эта находка свидетельствует о том, что религиозная жизнь римлян не ограничивалась большими храмами в крупных городах. Священные места появлялись также в рабочей среде, где люди проводили значительную часть своей повседневной жизни. Карьеры, шахты и другие промышленные объекты могли становиться местами поклонения, поскольку рабочие стремились к божественной поддержке и защите.

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