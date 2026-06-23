Древние амфоры свидетельствуют об изменениях магнитного поля Земли: это произошло тысячи лет назад (фото)

Археологи и геофизики получили необычный источник информации о прошлом нашей планеты. Исследование обломков древних винных амфор из Иерусалима позволило не только воссоздать изменения магнитного поля Земли, но и внесло новые данные в давний спор о расположении и датировке селевкидской крепости Акра.

В новом исследовании ученые проанализировали клейменовые ручки родосских амфор и местные керамические сосуды, найденные в ходе раскопок в Городе Давида, Еврейском квартале и на стоянке Гивати в Иерусалиме. Большинство находок датированы периодом между III и I веками до н. э., пишет Arkeonews.

Учёные обнаружили, что при обжиге глиняной посуды в печи минералы, содержащие железо, ориентировались в соответствии с магнитным полем Земли. После остывания этот магнитный "отпечаток" навсегда сохранялся внутри керамики. Спустя тысячелетия исследователи могут измерить этот сигнал и определить, каким было магнитное поле в момент изготовления изделия. Такой метод называется археомагнитным анализом.

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Результаты исследования показали четкую тенденцию: магнитное поле Земли в восточной части Средиземного моря резко ослабло в первой половине II века до н. э. Фото: Hochma et al.

Особую ценность для ученых представляли родосские амфоры. В эллинистический период они широко использовались для перевозки вина по всему Средиземноморью. На многих ручках сохранились клейма с именами производителей и должностных лиц, занимавших свои посты всего один год. Благодаря этому некоторые фрагменты можно датировать с точностью до конкретного года или очень узкого промежутка времени.

В ходе исследования команда изучила 17 ручек родосских амфор и семь местных иерусалимских сосудов. Результаты показали четкую тенденцию: магнитное поле Земли в восточном Средиземноморье резко ослабло в первой половине II века до н. э.

Один из образцов, датированный примерно 206 годом до нашей эры, показал значение виртуального осевого дипольного момента 133 ZAm². Другой образец, относящийся к 156–155 годам до нашей эры, показал лишь 87,1 ZAm². Это означает, что менее чем за полвека интенсивность магнитного поля уменьшилась более чем на 30 процентов.

Ранее подобные изменения уже предполагались на основе других данных из Леванта, однако новые результаты позволили гораздо точнее проследить скорость этого процесса. Исследователи пришли к выводу, что магнитное поле Земли в древности изменялось гораздо активнее, чем показывают обобщенные модели.

HP06 обнаружили в основании оборонительного вала, найденного в ходе раскопок на стоянке Гивати Фото: Hochma et al.

Полученные данные оказались полезными не только для геофизики. В связи с резким ослаблением магнитного поля во II веке до н. э. измерения магнитной интенсивности могут помочь археологам более точно датировать отдельные артефакты. Например, некоторые амфоры, которые ранее датировались довольно широкими временными рамками, удалось отнести к более конкретным годам их изготовления.

Особое значение приобрели результаты, касающиеся сосуда, известного как HP06. Его обнаружили в основании оборонительного вала, найденного в ходе раскопок на стоянке Гивати. Часть археологов связывала это сооружение с крепостью Акра, которую приказал построить селевкидский правитель Антиох IV Эпифан примерно в 167–168 годах до нашей эры после установления контроля над Иерусалимом.

Однако это предположение уже давно вызывало споры. Причина заключалась в том, что тип керамики, к которому относился сосуд HP06, обычно датируют не ранее 130 года до нашей эры. Новый археомагнитный анализ подтвердил именно более позднюю датировку. Сравнение с региональной магнитной кривой показало, что сосуд, скорее всего, был изготовлен в конце II века до нашей эры.

Это делает маловероятным предположение о том, что находка относится к начальному этапу строительства крепости Антиоха IV. В то же время авторы исследования отмечают, что сам оборонительный вал мог быть сооружен позднее основной фортификации, поэтому вопрос окончательно не закрыт.

Тип керамики, к которому относился сосуд HP06, обычно датируют не ранее 130 года до нашей эры Фото: Hochma et al.

Исследование также показало, что подобные археомагнитные данные могут использоваться на значительно более обширной территории. Сравнение результатов с Родоса, Леванта и Балкан продемонстрировало схожие магнитные тенденции на расстоянии до 1500 километров. Если будущие исследования подтвердят эти выводы, археомагнитные методы помогут более точно датировать памятники не только из Израиля, Иордании или Сирии, но и из Египта, Месопотамии и южной части Анатолии.

Интересно, что исследователи проанализировали лишь небольшую часть известных родосских амфор. Археологи обнаружили тысячи подобных клейменных ручек по всему восточному Средиземноморью. Каждая из них содержит сразу два типа информации: историческую дату в виде клейма и магнитную запись условий, существовавших на Земле во время изготовления сосуда.

Даже небольшие обломки керамики могут помочь воссоздать историю магнитного поля планеты и пролить свет на древние археологические загадки. Несколько разбитых ручек от винных амфор сохранили информацию о событиях, которые происходили более двух тысяч лет назад.

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