Археологи обнаружили забытый храм фараонов: он был построен более 2 500 лет назад (фото)

В Египте археологи обнаружили остатки древнего храма в оазисе Бахария, построенного более 2 500 лет назад. Исследователи обнаружили несколько архитектурных элементов, датируемых 26-й династией, правившей в период с 664 по 525 год до н. э.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, археологическая экспедиция Высшего совета по делам древностей обнаружила остатки помещения из песчаника, каменные блоки с надписями и несколько артефактов, связанных с фараоном Псамметихом I. Эти находки стали новыми свидетельствами важности храма в разные периоды египетской истории, пишет Kazinform.

Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей, отметил, что эти находки подтверждают, что это место было важным административным центром на протяжении нескольких последовательных эпох.

Строительство зала началось при правлении фараона Псамметиха I Фото: Wikimedia Commons

В ходе раскопок также был обнаружен главный гипостильный зал храма — большое помещение с крышей, опирающейся на колонны. Мохамед Абдель-Бади, руководитель отдела древнеегипетских памятников при Высшем совете по вопросам древностей, сообщил, что зал содержал 16 песчаниковых колонн, а рядом располагались комнаты и святилища. Археологи также обнаружили иероглифические надписи, в которых упоминаются божества, в частности Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

Відео дня

Исследователи установили, что строительство зала началось при правлении фараона Псамметиха I, а завершилось позднее, во времена Априя и Яхмоса II (Амасиса). Эта хронология помогла экспертам лучше понять развитие храма на протяжении нескольких десятилетий.

Команда также обнаружила артефакты времен фараона Рамзеса II Фото: Wikipedia

Еще одной важной находкой стала каменная стела времен правления фараона Аменхотепа II из XVIII династии. Этот памятник свидетельствует о том, что оазис Бахария поддерживал связи с египетским государством ещё со времён Нового царства, за много веков до XXVI династии.

Команда также обнаружила артефакты эпохи фараона Рамзеса II, что свидетельствует о существовании религиозных обрядов и поселенческой деятельности на этом месте задолго до того, как храм приобрел свой более поздний облик.

Эти находки помогают историкам составить более четкое представление о жизни в пустынных регионах Египта и об их отношениях с центральной властью. Каждое новое открытие добавляет новые фрагменты к истории одной из древнейших цивилизаций мира и помогает сохранить знания о её культурном и религиозном наследии для будущих поколений.

Другие новости науки