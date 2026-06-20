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Археологи обнаружили забытый храм фараонов: он был построен более 2 500 лет назад (фото)

Археологи обнаружили древний храм в Египте
В оазисе Бахария обнаружили остатки древнего храма, возраст которого превышает 2 500 лет | Фото: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

В Египте археологи обнаружили остатки древнего храма в оазисе Бахария, построенного более 2 500 лет назад. Исследователи обнаружили несколько архитектурных элементов, датируемых 26-й династией, правившей в период с 664 по 525 год до н. э.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, археологическая экспедиция Высшего совета по делам древностей обнаружила остатки помещения из песчаника, каменные блоки с надписями и несколько артефактов, связанных с фараоном Псамметихом I. Эти находки стали новыми свидетельствами важности храма в разные периоды египетской истории, пишет Kazinform.

Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по вопросам древностей, отметил, что эти находки подтверждают, что это место было важным административным центром на протяжении нескольких последовательных эпох.

Храм связан с фараоном Псамметихом I
Строительство зала началось при правлении фараона Псамметиха I
Фото: Wikimedia Commons

В ходе раскопок также был обнаружен главный гипостильный зал храма — большое помещение с крышей, опирающейся на колонны. Мохамед Абдель-Бади, руководитель отдела древнеегипетских памятников при Высшем совете по вопросам древностей, сообщил, что зал содержал 16 песчаниковых колонн, а рядом располагались комнаты и святилища. Археологи также обнаружили иероглифические надписи, в которых упоминаются божества, в частности Амон-Ра, Амунет и Хонсу.

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Исследователи установили, что строительство зала началось при правлении фараона Псамметиха I, а завершилось позднее, во времена Априя и Яхмоса II (Амасиса). Эта хронология помогла экспертам лучше понять развитие храма на протяжении нескольких десятилетий.

Учёные обнаружили артефакты разных периодов
Команда также обнаружила артефакты времен фараона Рамзеса II
Фото: Wikipedia

Еще одной важной находкой стала каменная стела времен правления фараона Аменхотепа II из XVIII династии. Этот памятник свидетельствует о том, что оазис Бахария поддерживал связи с египетским государством ещё со времён Нового царства, за много веков до XXVI династии.

Команда также обнаружила артефакты эпохи фараона Рамзеса II, что свидетельствует о существовании религиозных обрядов и поселенческой деятельности на этом месте задолго до того, как храм приобрел свой более поздний облик.

Эти находки помогают историкам составить более четкое представление о жизни в пустынных регионах Египта и об их отношениях с центральной властью. Каждое новое открытие добавляет новые фрагменты к истории одной из древнейших цивилизаций мира и помогает сохранить знания о её культурном и религиозном наследии для будущих поколений.

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