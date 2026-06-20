Археологи знайшли забутий храм фараонів: він споруджений понад 2 500 років тому (фото)

У Єгипті археологи виявили залишки стародавнього храму в оазі Бахарія, спорудженого понад 2 500 років. Дослідники знайшли кілька архітектурних елементів, що датуються 26-ю династією, яка правила в період з 664 по 525 рік до н. е.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, археологічна експедиція з Вищої ради з питань старожитностей виявила залишки приміщення з пісковику, кам'яні блоки з написами та кілька артефактів, пов'язаних із фараоном Псамметіхом I. Ці знахідки стали новими свідченнями важливості храму в різні періоди єгипетської історії, пише Kazinform.

Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Вищої ради з питань старожитностей, зазначив, що ці знахідки підтверджують, що це місце було важливим адміністративним центром упродовж кількох послідовних епох.

Будівництво залу розпочалося за правління фараона Псамметіха I Фото: Wikimedia Commons

Під час розкопок також було виявлено головний гіпостильний зал храму — велике приміщення з дахом, що спирається на колони. Мохамед Абдель-Баді, керівник відділу стародавніх єгипетських пам'яток при Вищій раді з питань старожитностей, повідомив, що зал містив 16 пісковикових колон, а поруч розташовувалися кімнати та святилища. Археологи також виявили ієрогліфічні написи, в яких згадуються божества, зокрема Амон-Ра, Амунет і Хонсу.

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Дослідники встановили, що будівництво залу розпочалося за правління фараона Псамметіха I, а завершилося пізніше за часів Апрія та Яхмоса II (Амасіса). Ця хронологія допомогла експертам краще зрозуміти розвиток храму упродовж кількох десятиліть.

Команда також виявила артефакти часів фараона Рамзеса II Фото: Wikipedia

Ще однією важливою знахідкою стала кам’яна стела часів правління фараона Аменхотепа II з XVIII династії. Цей пам’ятник свідчить про те, що оаза Бахарія підтримувала зв’язки з єгипетською державою ще з періоду Нового царства, за багато століть до XXVI династії.

Команда також виявила артефакти часів фараона Рамзеса II, що свідчить про існування релігійних обрядів та поселенської діяльності на цьому місці задовго до того, як храм набув свого пізнішого вигляду.

Ці знахідки допомагають історикам скласти чіткіше уявлення про життя в пустельних регіонах Єгипту та їхні відносини з центральною владою. Кожне нове відкриття додає нові шматочки до історії однієї з найдавніших цивілізацій світу та допомагає зберегти знання про її культурну та релігійну спадщину для майбутніх поколінь.

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