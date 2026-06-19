У римському саркофазі 200 років вирощували квіти: як цей артефакт залишався непоміченим (фото)

Декоративна кам'яна ваза для квітів, насправді виявилася частиною стародавнього римського саркофага, що датується III століттям н. е. Провівши майже 200 років на відкритому повітрі в ролі елемента фонтану та квіткової вази, артефакт нарешті отримав визнання своєї справжньої історичної цінності.

Цей незвичайний предмет знаходився на території Бленгеймського палацу — маєтку XVIII століття в Англії, пише Science Alert.

У 2017 році співробітники палацу та реставратори виявили, що мармурова передня панель, прикріплена до садової ванни, спочатку була частиною римського кам'яного саркофага. Збережена частина витримала століття впливу погодних умов та води, перш ніж експерти зняли її для проведення реставраційних робіт.

Реставратор Ніколас Банфілд керував проєктом реставрації. Він зазначив, що артефакт зберігся у чудовому стані, попри багаторічне використання як резервуара для фонтану. Після попереднього огляду команда від'єднала мармурову панель від свинцевої цистерни та доставила її до реставраційних майстерень для очищення, ремонту та стабілізації.

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Артефакт зберігся у чудовому стані, попри багаторічне використання Фото: Cliveden Conservation

Сам саркофаг не був невідомим об'єктом. Класицистка Захра Ньюбі раніше розглядала його в науковій праці, присвяченій римському портретному мистецтву та похоронним пам'ятникам. На різьбленому рельєфі зображено римського бога Діоніса, що стоїть у центрі, у супроводі Геракла та Аріадни, а декоративні левові голови обрамляють сцену.

Історичні згадки про цей артефакт сягають сотень років у минуле. Ще до 1530 року італійський художник Баттіста Франко Венеціано створив ескіз цього рельєфу, який нині зберігається у Музеї Штеделя. Ще один малюнок того самого об'єкта XVI століття зберігається у Метрополітен-музеї. Саркофаг також був задокументований у 1882 році в книзі Адольфа Міхаеліса "Античні мармури у Великій Британії".

Одним із найдивовижніших аспектів цієї історії є те, що артефакт був доступний для огляду громадськості упродовж десятиліть. У 2010 році один із відвідувачів навіть опублікував у мережі фотографію та припустив, що "ваза" схожа на римський саркофаг типу "ленос" — дизайн, який широко використовувався за часів Римської імперії.

Ще до 1530 року італійський художник Баттіста Франко Венеціано створив ескіз цього рельєфу, який нині зберігається у Музеї Штеделя Фото: Музей Штеделя

Попри ці підказки, співробітники палацу, як повідомляється, не усвідомлювали повної історії цього предмета аж до 2016 року, коли фахівець з антикваріату, який відвідав маєток, закликав провести додаткове дослідження. Після вилучення з саду збережена мармурова частина мала довжину близько двох метрів і важила майже 400 кілограмів. Пізніше експерти оцінили її вартість приблизно в 400 000 доларів США.

Залишається питання: як такий важливий римський артефакт так довго залишався непоміченим? Багато відвідувачів, ймовірно, вважали його сучасною репродукцією, оскільки садові орнаменти в класичному стилі поширені по всій Європі. Інші вважали, що персонал палацу вже знав про його значення. Археолог та історик античності Крістофер Дікенсон зізнався, що й сам припускав, ніби в палаці повністю розуміли, що це за предмет.

Сьогодні відвідувачі можуть оглянути відреставровану панель саркофага в приміщенні, де вона захищена від погодних умов та екологічних пошкоджень Фото: Cliveden Conservation

Сьогодні відвідувачі можуть оглянути відреставровану панель саркофага в приміщенні, де вона захищена від погодних умов та екологічних пошкоджень. Керівниця палацу Кейт Балленджер висловила надію, що контрольовані умови дозволять артефакту зберегтися ще на багато століть.

Проте одна загадка залишається нерозкритою. Архівні записи свідчать лише про те, що артефакт перейшов у власність 5-го герцога Мальборо десь у XIX столітті. Коли саме він його придбав і як ця річ потрапила до Бленгеймського палацу — це питання, на які історики, можливо, ніколи не зможуть відповісти.

Проте це повторне відкриття демонструє, як важливі історичні предмети іноді можуть залишатися прихованими на очах у всіх, чекаючи, поки хтось усвідомить їхнє справжнє значення.

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