Древні скульптури знайшли в Ізраїлі: вони були поховані під виноробним комплексом (фото)

Під час розкопок поблизу міста Біньяміна на півночі Ізраїлю археологи виявили дві надзвичайно добре збережені римські мармурові статуї, вік яких становить близько 1 700 років. Ці скульптури знайшли похованими всередині чана для зберігання вина, приєднаного до стародавнього винопресу.

Статуї були виявлені під час розкопок проведених Управлінням старожитностей Ізраїлю (IAA) перед початком масштабного будівництва залізниці. На одній зі скульптур є грецький напис з ім'ям "Лікург", і саме ця деталь стала головним об’єктом поточних досліджень, пише Heritage Daily.

"Статуї датуються римським періодом, але їх не виявили на їхньому первісному місці", — зазначили археологи. "Їх ретельно поклали обличчям донизу всередині ями для збору вина після того, як виноградний прес вийшов з ужитку. Наразі ми не знаємо, чому їх там сховали, хоча цілком можливо, що їх навмисно приховали для захисту".

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Статуї були виявлені під час розкопок проведених Управлінням старожитностей Ізраїлю (IAA) перед початком масштабного будівництва залізниці Фото: Шатіл Іммануелов, Еліран Орен

Скульптури належать до типу, відомого як "протоми", які зображують лише верхню частину людського тіла. Такі знахідки в цьому регіоні є надзвичайно рідкісними. Археолог Міхаель Соротскін згадав момент їхнього виявлення.

"Під час розкопок робітники помітили щось, що стирчало з землі, і покликали мене", — розповів він. "Відразу виникло відчуття, що ми знайшли щось незвичайне. У міру просування розкопок стало зрозуміло, що це не кераміка, а мармур. Повільно з’явилися дві статуї. Це був надзвичайний момент".

Дослідники вважають, що скульптури колись, можливо, прикрашали розкішну віллу, що належала заможному мешканцю Кесарії. Раніше під час розкопок у цьому районі були виявлені залишки римської лазні, що свідчить про те, що це місце, ймовірно, було частиною заможної заміської садиби, пов'язаної зі стародавнім містом.

Дослідники вважають, що скульптури колись, можливо, прикрашали розкішну віллу, що належала заможному мешканцю Кесарії Фото: Шатіл Іммануелов, Еліран Орен

За словами доктора Пітера Гендельмана, ці статуї належать до нечисленних подібних портретних скульптур, знайдених у регіоні Кесарії. "Остання подібна знахідка в Кесарії відбулася у 1990-х роках", — пояснив вчений. "На одній із нещодавно виявлених скульптур збереглося грецьке написання з ім’ям Лікург. Це ім’я носили дві видатні історичні постаті: Лікург, легендарний законодавець Спарти, та Лікург Афінський, видатний державний діяч і оратор IV століття до н. е. Поки що зарано визначати, кого саме зображено на скульптурі".

Портретні скульптури відомих грецьких діячів були поширені по всій Римській імперії. Вони з'являлися в громадських будівлях, лазнях та будинках еліти, відображаючи освіту, культурні інтереси та соціальний статус їхніх власників. Нещодавно виявлені статуї є ще одним прикладом того, як римські громади переймали та вшановували грецькі традиції.

Наразі артефакти проходять очищення, консервацію та детальне дослідження в лабораторіях Управління старожитностей Ізраїлю. Дослідники сподіваються, що подальше вивчення дозволить дізнатися більше про зображених осіб та допоможе встановити первісне місцезнаходження статуй.

Скульптури вперше будуть представлені публіці на археологічній конференції, що відбудеться в музеї "Моза — Ерец Ісраель" у Тель-Авіві, після чого будуть виставлені на загальний огляд до кінця літа. Офіційні особи назвали цю знахідку однією з найважливіших археологічних знахідок у регіоні за останні роки.

Наразі артефакти проходять очищення, консервацію та детальне дослідження в лабораторіях Управління старожитностей Ізраїлю Фото: Шатіл Іммануелов, Еліран Орен

"Це унікальна знахідка, яка трапляється раз у житті", — зазначили керівники розкопок Еліран Орен та Авісаг Рейс. "Найвизначніші знахідки часто з’являються тоді, коли їх найменше очікуєш — і в цьому випадку вони були виявлені в останній день розкопок".

Ця знахідка дає цінне уявлення про життя римлян у стародавньому Ізраїлі та демонструє, як археологічні знахідки можуть розкривати несподівані сторінки історії. У міру продовження роботи дослідників ці статуї можуть надати важливі підказки щодо культурних зв'язків, соціального статусу та художніх традицій, що формували цей регіон майже два тисячоліття тому.

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