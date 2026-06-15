Може обернутися найбільшим відкриттям: в Ірландії знайшли невідоме поселення вікінгів (фото)

Вчені досліджують велике археологічне місце на південному сході Ірландії, яке може виявитися найбільшим поселенням вікінгів, коли-небудь виявленим у країні. Нові розкопки у Вудстауні зосереджені на великій споруді, яка, на думку дослідників, може розкрити важливі подробиці про життя спільноти вікінгів понад 1000 років тому.

Місце розкопок, розташоване на південному березі річки Суїр, виявили у 2003 році під час досліджень, пов’язаних із будівництвом об'їзної дороги N25 навколо міста Уотерфорд. Його археологічна цінність була визнана настільки важливою, що маршрут дороги змінили, щоб захистити пам'ятку, пише Arkeonews.

На відміну від таких місць, як Дублін та Вотерфорд, які безперервно розвивалися від поселень вікінгів до сучасних міст, Вудстаун залишився майже незачепленим пізнішою міською забудовою. Як результат, археологи мають рідкісну нагоду вивчати поселення вікінгів, яке збереглося під відкритими полями, а не було вкрите століттями будівельної діяльності.

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Місце розкопок, розташоване на південному березі річки Суїр, виявили у 2003 році Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Раніше проведені дослідження визначили Вудстаун як "лонгфорт" — укріплений табір вікінгів та річкове поселення, що датується приблизно 850–950 роками н. е. Попередні розкопки виявили оборонні рови, свідчення торгівлі та ремісничого виробництва, а також поховання високопоставленого воїна-вікінга з зброєю. Хоча досліджено лише невелику частину ділянки, знахідки вже підкреслили її значення.

Поточні розкопки зосереджені на великому об'єкті, виявленому під час геофізичних досліджень. Дослідники вважають, що це можуть бути залишки великого залу або довгого будинку, розташованого в самому центрі поселення. За даними місцевої влади, споруда є надзвичайно великою і може стати найбільшою будівлею вікінгів, виявленою в Ірландії.

Професорка Крістін Армстронг-Ома заявила, що залишки, ймовірно, належать до "дуже довгого будинку або великого залу". Вона також зазначила, що поселення, найімовірніше, заснували вікінги із західної Норвегії.

Такі будівлі виконували багато функцій у епоху вікінгів. Вони слугували центрами управління, торгівлі, зберігання, бенкетів, ремісничого виробництва та політичних дискусій. Якщо споруда виявиться такою великою, як очікується, це підтвердить думку, що Вудстаун був поселенням, а не тимчасовим табором для набігів.

Докази, зібрані на місці розкопок, свідчать про те, що Вудстаун відігравав важливу роль у торгівлі та виробництві Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Докази, зібрані на місці розкопок, свідчать про те, що Вудстаун відігравав важливу роль у торгівлі та виробництві. Археологи знайшли обладнання для зважування срібла, тиглі, що використовувалися в металообробці, металеву сировину та шлак. Ці знахідки вказують на організовану комерційну діяльність та кваліфіковане виробництво металу.

Доцент Хакон Рейерсен пояснив, що знахідки свідчать про те, що "тут відбувалися як торгівля, так і металообробка". Ці свідчення вказують на те, що Вудстаун був частиною ширшої торгівельної мережі вікінгів, яка з'єднувала Ірландію з Британією, Скандинавією та іншими регіонами. Через ці мережі переміщувалися такі товари, як срібло, зброя, текстиль та худоба.

Розташування Вудстауна вздовж річки Суїр, ймовірно, було головним чинником його успіху. Річка з'єднувала внутрішні райони з морськими шляхами, що дозволяло людям і товарам ефективно переміщатися між Ірландією та Скандинавією. Поселення займало стратегічне положення, де можна було поєднати доступ до місцевих ресурсів та торгівельні шляхи на великі відстані.

Одним із значних відкриттів став фрагмент декоративного металевого виробу, який колись міг бути частиною хреста, реліквіарію або обкладинки рукопису з церкви чи монастиря Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Дослідники також виявили можливі зв'язки між Вудстауном та норвезьким регіоном Рогаланд. Одним із значних відкриттів став фрагмент декоративного металевого виробу, який колись міг бути частиною хреста, реліквіарію або обкладинки рукопису з церкви чи монастиря. Армстронг-Ома зазначила, що подібні предмети часто зустрічаються в контексті епохи вікінгів у Рогаланді.

Такі предмети часто потрапляли до вікінгів у результаті набігів, сплати данини або інших форм придбання. У епоху вікінгів монастирі та церкви часто ставали мішенями набігів, оскільки вони володіли багатством і займали важливі соціальні та політичні позиції.

Ще однією важливою знахідкою стали уламки норвезького посуду з мильного каменю. Мильний камінь широко використовувався в Норвегії, оскільки витримував високі температури і був відносно легким у обробці. На відміну від розкішних імпортних товарів, це був повсякденний предмет побуту, що є прямим доказом переміщень між Норвегією та Ірландією.

Ще однією важливою знахідкою стали уламки норвезького посуду з мильного каменю Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Хоча дослідники залишаються обережними у визнанні Вудстауна найбільшим поселенням вікінгів в Ірландії до повного аналізу всіх доказів, це місце вже вважається одним з найважливіших місць епохи вікінгів, відомих за межами Скандинавії. Кожне нове відкриття допомагає скласти чіткіше уявлення про те, як прибережне поселення поблизу Вотерфорда стало частиною величезного світу норвежців, що простягався через моря.

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