Это может стать крупнейшим открытием: в Ирландии обнаружили неизвестное поселение викингов (фото)

Ученые исследуют обширный археологический объект на юго-востоке Ирландии, который может оказаться крупнейшим поселением викингов, когда-либо обнаруженным в стране. Новые раскопки в Вудстауне сосредоточены на большом сооружении, которое, по мнению исследователей, может раскрыть важные подробности о жизни общины викингов более 1000 лет назад.

Место раскопок, расположенное на южном берегу реки Суир, было обнаружено в 2003 году в ходе исследований, связанных со строительством объездной дороги N25 вокруг города Уотерфорд. Его археологическая ценность была признана настолько важной, что маршрут дороги изменили, чтобы защитить памятник, пишет Arkeonews.

В отличие от таких мест, как Дублин и Уотерфорд, которые непрерывно развивались от поселений викингов до современных городов, Вудстаун остался практически нетронутым более поздней городской застройкой. В результате археологи имеют редкую возможность изучать поселение викингов, которое сохранилось под открытыми полями, а не было покрыто веками строительной деятельности.

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Место раскопок, расположенное на южном берегу реки Суир, было обнаружено в 2003 году Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Ранее проведенные исследования определили Вудстаун как "лонгфорт" — укрепленный лагерь викингов и речное поселение, датируемое примерно 850–950 годами н. э. Предыдущие раскопки выявили оборонительные рвы, свидетельства торговли и ремесленного производства, а также захоронение высокопоставленного воина-викинга с оружием. Хотя исследована лишь небольшая часть участка, находки уже подчеркнули его значение.

Текущие раскопки сосредоточены на крупном объекте, обнаруженном в ходе геофизических исследований. Исследователи полагают, что это могут быть остатки большого зала или длинного дома, расположенного в самом центре поселения. По данным местных властей, сооружение является чрезвычайно большим и может стать крупнейшим зданием викингов, обнаруженным в Ирландии.

Профессор Кристин Армстронг-Ома заявила, что остатки, вероятно, относятся к "очень длинному дому или большому залу". Она также отметила, что поселение, скорее всего, основали викинги из западной Норвегии.

Такие здания выполняли множество функций в эпоху викингов. Они служили центрами управления, торговли, хранения, пиршеств, ремесленного производства и политических дискуссий. Если сооружение окажется таким же большим, как ожидается, это подтвердит мнение, что Вудстаун был поселением, а не временным лагерем для набегов.

Доказательства, собранные на месте раскопок, свидетельствуют о том, что Вудстаун играл важную роль в торговле и производстве Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Доказательства, собранные на месте раскопок, свидетельствуют о том, что Вудстаун играл важную роль в торговле и производстве. Археологи обнаружили оборудование для взвешивания серебра, тигли, использовавшиеся в металлообработке, металлическое сырье и шлак. Эти находки указывают на организованную коммерческую деятельность и квалифицированное производство металла.

Доцент Хакон Рейерсен пояснил, что находки свидетельствуют о том, что "здесь велись как торговля, так и металлообработка". Эти свидетельства указывают на то, что Вудстаун был частью более широкой торговой сети викингов, которая соединяла Ирландию с Британией, Скандинавией и другими регионами. Через эти сети перемещались такие товары, как серебро, оружие, текстиль и скот.

Расположение Вудстауна вдоль реки Суир, вероятно, было главным фактором его успеха. Река соединяла внутренние районы с морскими путями, что позволяло людям и товарам эффективно перемещаться между Ирландией и Скандинавией. Поселение занимало стратегическое положение, где можно было совместить доступ к местным ресурсам и торговые пути на большие расстояния.

Одним из значительных находок стал фрагмент декоративного металлического изделия, которое когда-то могло быть частью креста, реликвария или обложки рукописи из церкви или монастыря Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Исследователи также обнаружили возможные связи между Вудстауном и норвежским регионом Рогаланд. Одним из значительных открытий стал фрагмент декоративного металлического изделия, которое когда-то могло быть частью креста, реликвария или обложки рукописи из церкви или монастыря. Армстронг-Ома отметила, что подобные предметы часто встречаются в контексте эпохи викингов в Рогаланде.

Такие предметы часто попадали к викингам в результате набегов, уплаты дани или других форм приобретения. В эпоху викингов монастыри и церкви часто становились мишенями набегов, поскольку они обладали богатством и занимали важные социальные и политические позиции.

Еще одной важной находкой стали обломки норвежской посуды из мыльного камня. Мыльный камень широко использовался в Норвегии, поскольку выдерживал высокие температуры и был относительно прост в обработке. В отличие от роскошных импортных товаров, это был повседневный предмет быта, что является прямым доказательством перемещений между Норвегией и Ирландией.

Еще одной важной находкой стали обломки норвежской посуды из мыльного камня Фото: Museum of Archaeology, University of Stavanger

Хотя исследователи по-прежнему с осторожностью относятся к признанию Вудстауна крупнейшим поселением викингов в Ирландии до полного анализа всех доказательств, это место уже считается одним из важнейших мест эпохи викингов, известных за пределами Скандинавии. Каждое новое открытие помогает составить более четкое представление о том, как прибрежное поселение недалеко от Уотерфорда стало частью огромного мира норвежцев, простиравшегося через моря.

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