В заповеднике Бильск обнаружили уникальные артефакты скифов: находкам около 2500 лет (фото)

Археологи изучили уникальную коллекцию артефактов из древнего некрополя вблизи Бильского городища, что пролило новый свет на женскую одежду скифской элиты. Среди находок выделяются кожаная шапка и ремень, украшенные бронзовыми пластинками, которым более 2500 лет.

Артефакты были обнаружены в 2017 году в некрополе Скоробир — крупном захоронении, расположенном недалеко от Бильского городища. Курган датируется последними десятилетиями VI века до н. э. и содержит останки двух человек: мужчины в возрасте примерно от 30 до 40 лет и молодой женщины, которой, как полагают, было от 18 до 22 лет, пишет Историко-культурный заповедник "Бильск".

Рядом с останками женщины исследователи обнаружили фрагменты кожаной шапки и ремня, украшенных бронзовыми пластинками. Среди прочих погребальных даров были бронзовое зеркало, игровые кости, черная полированная чаша и фурнитура от деревянной посуды.

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Эти предметы свидетельствуют о том, что женщина занимала высокое социальное положение. Некоторые исследователи также высказали предположение, что её роль, возможно, была связана с обрядовыми или сакральными действиями.

Артефакты были обнаружены в 2017 году в некрополе Скоробор — крупном захоронении, расположенном недалеко от Бильского городища Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

У мужчины, похороненного рядом, при себе было оружие и конное снаряжение, что свидетельствует о его статусе воина. В совокупности это захоронение дало редкую возможность заглянуть в жизнь представителей местной элиты.

Сохранение кожаных артефактов было особенно важным, поскольку органические материалы редко сохраняются дольше двух тысячелетий. После раскопок реставраторы столкнулись с серьезными проблемами, поскольку кожа начала быстро портиться под воздействием окружающей среды.

Специалисты Сергей Омельник и Владимир Болотин из Харьковского филиала Научно-исследовательского реставрационного центра Украины стабилизировали хрупкий материал и провели долгосрочные реставрационные работы.

Особенно интересной оказалась шапка. Она имела форму низкого цилиндра с плоской верхушкой и была покрыта многочисленными маленькими бронзовыми пластинками. Реставраторы также обнаружили следы тонкой кожаной подкладки внутри шапки, которая, вероятно, повышала комфорт и защищала владелицу от металлических застежек. Пояс сохранился лишь фрагментами, что не позволило провести полную реконструкцию, но сохранившиеся части показали, что его изготавливали по тем же технологиям, что и шапку.

По словам археолога Ирины Шрамко, шапка отличается от типичных женских головных уборов, известных по скифским захоронениям Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

По словам археолога Ирины Шрамко, шапка отличается от типичных женских головных уборов, известных по скифским захоронениям. Женщин элиты в этом регионе часто хоронили с изысканными головными уборами, украшенными золотыми пластинками. В то же время шапка из Скоробиру имела бронзовые украшения, прикрепленные к кожаной основе с помощью метода, ранее не обнаруженного в скифском мире.

Подобные декоративные техники встречались в юго-восточном альпийском регионе и других частях Центральной Европы, где бронзовые пластины использовались на кожаных ремнях и головных уборах в раннем железном веке. Подобные ремни также известны на территории современной южной Германии.

Эти сходства свидетельствуют о культурных контактах, а не о простом переносе предметов. Женщина, возможно, принадлежала к семье с центральноевропейскими корнями, придерживалась унаследованных традиций в одежде или была частью сообщества, связанного браками и миграцией. Погребение показало, что на регион вокруг городища Бильск влияли разнообразные культурные традиции.

Генетический анализ, проведенный, как сообщается, в лаборатории Тартуского университета в Эстонии, добавил к этой истории еще один слой. Результаты указали на родство с центральноевропейским населением, связанным с яподами — древним народом, обитавшим на территории современной Хорватии.

Раскопки показали, что на регион вокруг городища Бильск оказывали влияние различные культурные традиции Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Исследователи также отметили, что форма шапки напоминает традиционную хорватскую шапку Лика. Хотя археологический артефакт и современную одежду разделяет более двух тысяч лет, это сравнение остается интересным наблюдением.

Использование бронзы вместо золота также могло иметь особое значение. Вместо того чтобы служить в первую очередь демонстрацией богатства, шапка и пояс, возможно, символизировали происхождение, идентичность, социальный статус или церемониальные традиции.

Именно городище Бильск остается одним из важнейших археологических памятников Украины. Это огромное укрепленное поселение, расположенное в Полтавской области, часто связывают с Гелоном — городом, описанным древнегреческим историком Геродотом.

Сохранение таких редких артефактов позволяет исследователям изучать аспекты повседневной жизни и обрядовой практики, которые редко отражаются в археологических материалах. По мере продолжения исследований эти находки помогут составить более четкое представление о людях, живших вокруг Бильского городища, и о связях, которые объединяли отдаленные общины по всему континенту более 2500 лет назад.

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