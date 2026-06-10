Впереди много работы: археологи нашли доисторические артефакты в Швеции (фото)

Археологи, работающие на одном из крупнейших раскопок в Рогсте, Швеция, обнаружили красочные стеклянные бусины, урны для кремации и сожженные человеческие останки. Эти находки дают детальное представление о том, как люди жили, чествовали своих умерших и организовывали свои общины около 1 500 лет назад.

Раскопки начались в апреле и охватывают примерно 16 000 квадратных метров земли. Около 20 археологов исследуют это место, где они обнаружили могилы, датируемые VII и VIII веками нашей эры, пишет Heritage Daily.

На кладбище есть круглые каменные сооружения, которые до сих пор можно увидеть на поверхности. После того, как эти камни убирают, темные следы почвы обнаруживают расположение древних могил, скрытых под ними.

Руководитель проекта Ингела Харриссон объяснила, что команда изучает не только артефакты. "Сейчас мы завершили исследование пяти могил, но впереди еще много работы — всего около 70", — сказала она. "Для нас интересны не только предметы. Мы хотим понять, как создавались и строились эти могилы, ведь это рассказывает нам о людях, которые здесь жили".

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После кремации пепел и сожженные кости собирали и хоронили под каменными накрытиями Фото: Arkeologerna

В железном веке кремация была самой распространенной практикой захоронения в большей части Северной Европы. Люди клали умерших на погребальные костры вместе с личными вещами, украшениями, бытовыми предметами, а иногда и животными, такими как лошади или собаки. После кремации пепел и сожженные кости собирали и хоронили под каменными накрытиями. В некоторых случаях останки перед захоронением клали в керамические урны.

В Рогсте археолог Хяльмар Стибеус обнаружил одну из таких урн вместе с сожженными человеческими костями, сохранившимися в темной почве. Одной из самых выдающихся находок стала коллекция ярких стеклянных бусин. "В этой могиле мы нашли большое количество стеклянных бусин разных цветов", — сказал Стибеус, осматривая место захоронения.

Бусины, среди которых были красные, синие и желтые, часто связывают с женскими могилами железного века. Археологи считают, что их, возможно, прикрепляли к одежде или подвешивали между декоративными брошами, которые носили на груди. В одной могиле было найдено почти 50 бусин, что свидетельствует о том, что похороненная там женщина, вероятно, занимала важное социальное положение в своей общине.

Стибеус отметил значение этого места, сказав: "Работать в этой местности чрезвычайно интересно, поскольку здесь представлены остатки из многих различных периодов и типов. Как только земля расчищена, весь ландшафт меняется, и ты начинаешь понимать, как это место могло выглядеть когда-то".

Археологи обнаружили следы поселений бронзового века, датируемые примерно 1700-500 годами до н. э. Фото: Arkeologerna

Это место стало еще более важным, поскольку под кладбищем железного века нашли свидетельства более раннего периода. Археологи обнаружили следы поселений бронзового века, датируемые примерно 1700-500 годами до н. э. Эти остатки включают элементы поселений и большие отходы, которые будут исследованы после завершения работ на кладбище.

Сочетание могил железного века и поселений бронзового века предоставляет редкую возможность исследовать тысячелетия человеческой деятельности в одном месте. Археологи надеются, что текущая работа позволит узнать больше о развитии поселений, социальной организации и похоронных традициях в доисторической Швеции.

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