Попереду багато роботи: археологи знайшли доісторичні артефакти у Швеції (фото)

Археологи, які працюють на одному з найбільших розкопок у Рогсті, Швеція, виявили барвисті скляні намистини, урни для кремації та спалені людські останки. Ці знахідки дають детальне уявлення про те, як люди жили, вшановували своїх померлих та організовували свої громади близько 1 500 років тому.

Розкопки розпочалися у квітні й охоплюють приблизно 16 000 квадратних метрів землі. Близько 20 археологів досліджують це місце, де вони виявили могили, що датуються VII та VIII століттями нашої ери, пише Heritage Daily.

На кладовищі є круглі кам'яні споруди, які досі можна побачити на поверхні. Після того, як ці камені прибирають, темніші сліди ґрунту виявляють розташування стародавніх могил, прихованих під ними.

Керівниця проєкту Інгела Гарріссон пояснила, що команда вивчає не лише артефакти. "Наразі ми завершили дослідження п'яти могил, але попереду ще багато роботи — загалом близько 70", — сказала вона. "Для нас цікаві не лише предмети. Ми хочемо зрозуміти, як створювалися та будувалися ці могили, адже це розповідає нам про людей, які тут жили".

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Після кремації попіл і спалені кістки збирали та ховали під кам'яними накриттями Фото: Arkeologerna

У залізній добі кремація була найпоширенішою практикою поховання у більшій частині Північної Європи. Люди клали померлих на похоронні багаття разом із особистими речами, прикрасами, побутовими предметами, а іноді й тваринами, такими як коні чи собаки. Після кремації попіл і спалені кістки збирали та ховали під кам'яними накриттями. У деяких випадках останки перед похованням клали в керамічні урни.

У Рогсті археолог Хяльмар Стібеус виявив одну з таких урн разом із спаленими людськими кістками, що збереглися в темному ґрунті. Однією з найвизначніших знахідок стала колекція яскравих скляних намистин. "У цій могилі ми знайшли велику кількість скляних намистин різних кольорів", — сказав Стібеус, оглядаючи місце поховання.

Намистини, серед яких були червоні, сині та жовті, часто пов'язують з жіночими могилами залізної доби. Археологи вважають, що їх, можливо, прикріплювали до одягу або підвішували між декоративними брошками, які носили на грудях. В одній могилі було знайдено майже 50 намистин, що свідчить про те, що похована там жінка, ймовірно, займала важливе соціальне становище у своїй громаді.

Стібеус наголосив на значенні цього місця, сказавши: "Працювати в цій місцевості надзвичайно цікаво, оскільки тут представлені залишки з багатьох різних періодів та типів. Щойно земля розчищена, весь ландшафт змінюється, і ти починаєш розуміти, як це місце могло виглядати колись".

Археологи виявили сліди поселень бронзової доби, що датуються приблизно 1700–500 роками до н. е. Фото: Arkeologerna

Це місце стало ще важливішим, оскільки під кладовищем залізної доби знайшли свідчення більш раннього періоду. Археологи виявили сліди поселень бронзової доби, що датуються приблизно 1700–500 роками до н. е. Ці залишки включають елементи поселень та великі відходи, які будуть досліджені після завершення робіт на кладовищі.

Поєднання могил залізної доби та поселень бронзовогї доби надає рідкісну можливість дослідити тисячоліття людської діяльності в одному місці. Археологи сподіваються, що поточна робота дозволить дізнатися більше про розвиток поселень, соціальну організацію та похоронні традиції в доісторичній Швеції.

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