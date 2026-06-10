Знайдено лабораторію алхіміка: археологи виявили неординарний артефакт у німецькому замку (фото)

У ході досліджень середньовічного замку у Німеччині археологи виявили рідкісний предмет, що дає уявлення про наукові практики багатовікової давнини. Вчені знайшли дистиляційну колбу, яку використовували в алхімічних експериментах.

Артефакт виявили під час археологічних робіт, пов’язаних із сучасними будівельними проєктами на території замку Гнандштайн. Хоча замок уже зазнав значної реставрації, дослідники часто знаходять сліди повсякденного життя пізнього Середньовіччя та раннього Нового часу, пише Heritage Daily.

Нещодавні розкопки охопили приблизно 225 квадратних метрів поблизу частини замку, яка вже не збереглася. Попри пошкодження, спричинені попереднім будівництвом, археологи виявили викладену цеглою поверхню площею близько 30 квадратних метрів. Дослідники вважають, що це частина підлоги, датована ранньомодерним періодом. Археологи також виявили частково покриті зеленою глазур'ю підлогові плитки, які пов'язують із початком XVI століття.

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Археологи виявили викладену цеглою поверхню площею близько 30 квадратних метрів Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Найбільш значущим артефактом, знайденим на місці розкопок, став керамічний дистиляційний посуд, що датується XV або XVI століттям. Археологи ідентифікували артефакт як колбу, що використовувалася в алхімічних або хімічних експериментах.

Посуд мав високу шийку та три опорні ніжки, ззовні покритий зеленою глазур'ю, а всередині — жовтою. Його конструкція відповідала обладнанню, яке зазвичай використовувалося для нагрівання та розділення речовин.

Найбільш значущим артефактом, знайденим на місці розкопок, став керамічний дистиляційний посуд, що датується XV або XVI століттям Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Дослідники пояснили, що колба спочатку працювала разом із куполоподібною верхньою частиною, розміщеною над горловиною. Під час нагрівання пари піднімалися через апарат, охолоджувалися, а потім конденсувалися у рідку форму. Цей процес дозволяв збирати цінні речовини окремо від інших матеріалів.

Алхімію часто згадують через спроби перетворити звичайні метали на золото, але її прихильники зробили внесок у кілька галузей, які згодом стали частиною сучасної науки. Середньовічні та ранньомодерні алхіміки експериментували з хімічними реакціями, металургією, медициною та методами отримання корисних сполук.

Дистиляція була однією з їхніх найважливіших технік. Її використовували для отримання мінеральних кислот, таких як сірчана та азотна кислоти, приготування трав'яних екстрактів та виготовлення лікувальних настоянок.

Цікавою деталлю є те, що керамічні та скляні посудини часто вважалися кращими за металеві. У той час багато практиків вірили, що металеві посудини можуть впливати на чистоту оброблюваних матеріалів. Як результат, спеціально виготовлене керамічне обладнання стало важливою частиною лабораторій та майстерень по всій Європі.

Археологи ідентифікували артефакт як колбу, що використовувалася в алхімічних або хімічних експериментах Фото: Landesamt für Archäologie Sachsen

Хоча нещодавно виявлена колба була надзвичайно добре збережена, вчені не змогли ідентифікувати точні речовини, які колись оброблялися в ній. Після століть перебування під землею не залишилося жодних виявлених хімічних залишків.

Проте цей артефакт надає цінні докази того, що в стінах замку Гнандштайн, ймовірно, проводилися експериментальні та наукові дослідження. Знахідки такого роду є відносно рідкісними, що робить це відкриття особливо важливим для розуміння того, як розвивалися знання та практична хімія в пізньому середньовіччі та на початку нового часу.

Це відкриття висвітлює бік історії, який часто залишається поза увагою. Замки були не лише військовими та житловими центрами, а й могли слугувати місцями, де люди експериментували з матеріалами, ліками та методами виробництва. Такі артефакти, як цей дистиляційний посуд, допомагають дослідникам скласти чіткіше уявлення про те, як розвивалися наукові знання задовго до появи сучасних лабораторій.

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