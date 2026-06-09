Знайшли понад 100 артефактів: німецькі археологи розкопали елітне кельтське поховання (фото)

У Німеччині археологи виявили кельтське поховання залізної доби поблизу міста Бад-Камберг у Гессені. Ця знахідка вже вважається однією з найважливіших археологічних знахідок, коли-небудь зроблених у регіоні Таунус.

Поховання, що датується першою половиною V століття до н. е., є рідкісним свідченням життя високопоставленої особи кельтського походження та суспільства, яке процвітало в Центральній Європі понад 2500 років тому, пише Arkeonews.

Поховання виявили під час археологічних робіт, пов'язаних із будівництвом сонячної електростанції поблизу автомагістралі А3. Районний археолог Кай Мюкенбергер замовив геомагнітне дослідження, яке виявило незвичайні лінії та кругові обриси під землею. Цей малюнок дуже нагадував елітні кельтські поховальні пам'ятники.

Розкопки незабаром підтвердили важливість цієї знахідки. Перша підказка з'явилася, коли робітники виявили металеві фрагменти, зокрема уламки залізного наконечника спису. Хоча дерев'яна похоронна камера та будь-які людські останки вже давно зникли, збереглася вражаюча колекція похоронних дарів.

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Що знайшли археологи

Серед найвизначніших знахідок були три кільця з чистого золота, які, як вважається, покійний носив під час похорону. Одне, ймовірно, було надіте на шию, інше на руку, а третє на палець. Попри те, що прикраси провели під землею понад два тисячоліття, вони збереглися у чудовому стані. У ранній залізній добі золоті предмети були символами багатства, статусу та влади.

У могилі також виявили залишки двоколісного воза — одна з найважливіших частин знахідки. Археологи виявили залізні кріплення з дерев'яних коліс, висота яких, ймовірно, сягала 1,2 метра. Докази свідчать, що візок був розміщений всередині похоронної камери як частина похоронного ритуалу. Декоративні металеві кріплення вказують на те, що це був вражаючий транспортний засіб, ймовірно пов'язаний з особою високого соціального статусу.

Серед найвизначніших знахідок були три кільця з чистого золота, які, як вважається, покійний носив під час похорону Фото: Thomas Kurella

Поховання з кельтськими візками рідкісні в Гессені, що робить зразок з Бад-Камберга особливо цінним. Поєднання збережених предметів надає дослідникам виняткову можливість вивчити елітні похоронні звичаї того періоду.

Ще одним важливим відкриттям став етруський бронзовий кухоль, ідентифікований за допомогою рентгенівської візуалізації. Імпортовані середземноморські предмети, знайдені в кельтських могилах, часто розглядаються як свідчення далекої торгівлі та дипломатичних зв’язків. Наявність цього артефакту свідчить про те, що особа, похована в Бад-Камберзі, належала до спільноти, пов’язаної з мережами, що простягалися далеко за межі регіону Таунус.

Це узгоджується з тим, що археологи знають про елітні кельтські групи в інших частинах Центральної Європи. У ранній залізній добі впливові спільноти обмінювалися розкішними товарами, металевим посудом та церемоніальним приладдям із культурами Середземномор’я. Такі предмети стали символами престижу серед кельтських вождів.

Такі поховання належали представникам найвищої знаті та вирізнялися величезними курганами, дорогими прикрасами із золота, бронзи й бурштину, а також імпортними предметами з Греції та Етрурії Фото: Jersey Heritage

Наразі з поховання вилучено майже 100 артефактів. Оскільки багато з них є крихкими, фахівці вилучили їх у блоках ґрунту та доставили до лабораторій у Вісбадені. Там реставратори використовують рентгенівську технологію та інші методи візуалізації для дослідження предметів, перш ніж обережно видалити навколишній ґрунт.

Серед дрібніших знахідок — бронзові намистини, ймовірно скляні або бурштинові прикраси, пряжки для ременів, невеликий ніж у формі серпа та уламки кераміки. Особа померлого залишається невідомою. Подібні могили, що містять вози та зброю, часто пов’язують із чоловіками, і наконечник списа може підтверджувати це припущення. Однак археологи залишаються обережними, оскільки людських останків не збереглося. У кельтському світі також відомі багаті поховання жінок.

Що відомо про елітні кельтські поховання

Елітні кельтські поховання, які археологи часто називають "князівськими могилами", з'явилися в Центральній Європі в період Гальштатської та Латенської культур (VIII–I ст. до н. е.). Такі поховання належали представникам найвищої знаті та вирізнялися величезними курганами, дорогими прикрасами із золота, бронзи й бурштину, а також імпортними предметами з Греції та Етрурії. У деяких могилах були знайдені чотириколісні вози або бойові колісниці, що свідчить про високий статус померлого. Археологи вважають, що ці люди контролювали важливі торгівельні шляхи та накопичували значні багатства завдяки торгівлі сіллю, металами й предметами розкоші.

Археологи вважають, що ці люди контролювали важливі торгівельні шляхи та накопичували значні багатства завдяки торгівлі сіллю, металами й предметами розкоші Фото: Wikimedia Commons

Особливо цікавим є те, що багато таких поховань містили набори для бенкетів і вживання вина — великі бронзові казани, чаші та глечики середземноморського походження. Це свідчить про тісні контакти кельтської еліти з цивілізаціями Середземномор'я.

Новітні генетичні дослідження також показали, що влада серед ранньокельтської знаті могла передаватися всередині впливових родин протягом кількох поколінь, а окремі "князі" були біологічно споріднені навіть на відстані понад 100 кілометрів. Деякі поховання настільки монументальні, що дослідники припускають: похованих там осіб могли шанувати не лише як правителів, а й як сакральних постатей або предків-героїв.

Ця знахідка є особливо важливою, оскільки вона може бути першим відомим похованням кельтської еліти такого рангу в Таунусі. Для дослідників ця могила дає рідкісну можливість зазирнути в життя, зв'язки та традиції деяких із найвпливовіших людей стародавньої Європи.

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